Malaysia và Myanmar tiến tới thiết lập lại quan hệ ngoại giao

Các nhà quan sát cho rằng việc khôi phục quan hệ Malaysia-Myanmar báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN.

Viên Luyến
Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan (trái) cùng người đồng cấp Myanmar U Tin Maung Swe tại Nay Pyi Taw ngày 19/5/2026. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Myanmar)
Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia ngày 20/5 đưa tin Malaysia và Myanmar hiện đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức ngày 10/4.

Diễn biến này đang thúc đẩy các nhà ngoại giao Malaysia xem xét việc tái thiết lập quan hệ với Myanmar.

Ngày 19/5, Ngoại trưởng Mohamad Hasan đã thực hiện chuyến thăm 1 ngày tới Nay Pyi Taw, hội đàm với người đồng cấp U Tin Maung Swe.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết hai ngoại trưởng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tăng cường quan hệ giữa Myanmar và Malaysia ở cấp độ song phương và trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy hợp tác hiện có trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Các nhà quan sát cho rằng việc khôi phục quan hệ song phương Malaysia-Myanmar báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
