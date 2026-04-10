Tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tuyên thệ nhậm chức

Đài Trang
Ông Min Aung Hlaing, Tổng thống Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sáng 10/4, ông Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Nay Pyi Taw, một tuần sau khi ông được Quốc hội bầu chọn.

Trước đó, hôm 3/4, Quốc hội Myanmar đã bầu ông Min Aung Hlaing nắm giữ vị trí người đứng đầu đất nước với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết.

Ông Min Aung Hlaing trước đây là Thống tướng. Ông đã điều hành đất nước kể từ khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ năm 2021.

Theo Hiến pháp Myanmar, ông Min Aung Hlaing đã từ bỏ các chức vụ nắm giữ trong quân đội để trở thành tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)
