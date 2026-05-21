Thế giới

ASEAN

Philippines phát lệnh bắt giữ Thượng nghị sỹ bị ICC truy nã

Ngày 21/5, Bộ Tư pháp Philippines cho biết đã ra lệnh bắt giữ Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa theo lệnh truy nã do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.

Thùy Liên
Thượng nghị sỹ Ronald dela Rosa.(Nguồn: AFP)
Thượng nghị sỹ Ronald dela Rosa.(Nguồn: AFP)

Ngày 21/5, Bộ Tư pháp Philippines cho biết đã ra lệnh bắt giữ Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa theo lệnh truy nã do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.

Ông Dela Rosa hiện đối mặt với cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp ma túy được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Fredderick Vida, Cảnh sát quốc gia Philippines và Cục Điều tra Quốc gia đã nhận được chỉ đạo thi hành lệnh bắt giữ của ICC đối với ông Dela Rosa.

Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao Philippines đã bác bỏ đề nghị ban hành lệnh tạm thời ngăn chính quyền bắt giữ ông Dela Rosa theo yêu cầu của ICC.

Cũng trong ngày 20/5, luật sư đại diện cho ông Dela Rosa cho biết sẽ đề nghị Tòa án Tối cao Philippines xem xét lại quyết định bác đơn của thân chủ, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý hiện có theo quy định của pháp luật.

Tối 13/5 đã xảy ra vụ nổ súng bên trong tòa nhà Thượng viện trong bối cảnh cựu Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines, chỉ huy chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Ronald Dela Rosa, được cho là đang cố thủ bên trong tòa nhà này để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của ICC.

Đến ngày 14/5, Chủ tịch Thượng viện Philippines Alan Peter Cayetano đã bác bỏ thông tin này. ICC đã ban hành lệnh bắt ông Dela Rosa từ tháng 11/2025 nhưng tới ngày 11/5 mới công khai thông tin này./.

Lực lượng an ninh được triển khai bên trong tòa nhà Thượng viện Philippines ở Pasay ngày 13/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nổ súng tại trụ sở Thượng viện Philippines

Ít nhất 5 tiếng súng đã được nghe thấy sau khi binh sỹ tiến lên cầu thang tòa nhà Quốc hội Philippines, nơi Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa đang cố thủ để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của ICC.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa #Ronald Dela Rosa #Truy nã Philippines
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Lực lượng an ninh được triển khai bên trong tòa nhà Thượng viện Philippines ở Pasay ngày 13/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nổ súng tại trụ sở Thượng viện Philippines

Ít nhất 5 tiếng súng đã được nghe thấy sau khi binh sỹ tiến lên cầu thang tòa nhà Quốc hội Philippines, nơi Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa đang cố thủ để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của ICC.

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ tại Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiết mục Truyền thuyết Tiên Rồng. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sức sống văn hóa Việt trên đất nước Triệu Voi

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Hương sắc Việt” đã mang đến một “cơn sốt” văn hóa thực sự, viết tiếp hành trình đầy cảm xúc của tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em.