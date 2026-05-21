Philippines phát lệnh bắt giữ Thượng nghị sỹ bị ICC truy nã

Ngày 21/5, Bộ Tư pháp Philippines cho biết đã ra lệnh bắt giữ Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa theo lệnh truy nã do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành.

Ông Dela Rosa hiện đối mặt với cáo buộc liên quan đến chiến dịch trấn áp ma túy được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.



Theo Bộ trưởng Tư pháp Fredderick Vida, Cảnh sát quốc gia Philippines và Cục Điều tra Quốc gia đã nhận được chỉ đạo thi hành lệnh bắt giữ của ICC đối với ông Dela Rosa.



Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao Philippines đã bác bỏ đề nghị ban hành lệnh tạm thời ngăn chính quyền bắt giữ ông Dela Rosa theo yêu cầu của ICC.

Cũng trong ngày 20/5, luật sư đại diện cho ông Dela Rosa cho biết sẽ đề nghị Tòa án Tối cao Philippines xem xét lại quyết định bác đơn của thân chủ, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý hiện có theo quy định của pháp luật.



Tối 13/5 đã xảy ra vụ nổ súng bên trong tòa nhà Thượng viện trong bối cảnh cựu Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines, chỉ huy chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Ronald Dela Rosa, được cho là đang cố thủ bên trong tòa nhà này để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của ICC.

Đến ngày 14/5, Chủ tịch Thượng viện Philippines Alan Peter Cayetano đã bác bỏ thông tin này. ICC đã ban hành lệnh bắt ông Dela Rosa từ tháng 11/2025 nhưng tới ngày 11/5 mới công khai thông tin này./.

Nổ súng tại trụ sở Thượng viện Philippines Ít nhất 5 tiếng súng đã được nghe thấy sau khi binh sỹ tiến lên cầu thang tòa nhà Quốc hội Philippines, nơi Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa đang cố thủ để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của ICC.

