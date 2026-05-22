Động đất tại Italy: Nhiều trường học đóng cửa, giao thông đình trệ

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, một trận động đất có cường độ 4,4 đã xảy ra sáng 21/5 (theo giờ địa phương) tại khu vực siêu núi lửa Campi Flegrei của Italy đã gây xáo trộn nghiêm trọng với đời sống người dân khu vực Naples và nhiều đô thị lân cận, buộc chính quyền địa phương phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn.

Địa chấn xảy ra lúc 5h50, khi phần lớn người dân vẫn đang ngủ, khiến hàng nghìn người hoảng loạn chạy ra đường.

Đây được xem là một trong những trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận tại khu vực trong khoảng 40 năm trở lại đây, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hoạt động địa chất ngày càng gia tăng tại vùng hõm chảo núi lửa Campi Flegrei.

Động đất đã khiến giao thông công cộng tại “vùng đỏ” quanh Campi Flegrei gần như tê liệt, khi các tuyến đường sắt Cumana và Circumflegrea đồng loạt dừng hoạt động để kiểm tra kỹ thuật.

Tuyến tàu điện ngầm số 2 nối trung tâm Naples với Pozzuoli cũng bị đình chỉ trong nhiều giờ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn trước khi được khôi phục một phần.

Chính quyền các địa phương như Pozzuoli, Bacoli, Giugliano, Quarto, Monte di Procida và quận Bagnoli thuộc Naples cũng đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học để kiểm tra độ an toàn của các tòa nhà.

Tại quận Fuorigrotta, nhiều trường cũng phải lùi giờ học nhằm tránh rủi ro cho học sinh và giáo viên.

Nhiều địa điểm khảo cổ trong khu vực Phlegraean cũng buộc phải đóng cửa để kiểm tra an toàn công trình.

Lực lượng phòng vệ dân sự vùng Campania đã mở khu vực lánh nạn tại một căn cứ trước đây của NATO ở Bagnoli nhằm hỗ trợ những cư dân chưa dám trở về nhà sau động đất.

Dù chưa ghi nhận thương vong nghiêm trọng, trận động đất đã khiến một số công trình hư hỏng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác khắc phục nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Giới chuyên gia cảnh báo tác động của động đất không chỉ dừng ở thiệt hại vật chất mà còn gây áp lực tâm lý lớn với người dân sống quanh Campi Flegrei – khu vực vốn liên tục chịu ảnh hưởng của hoạt động địa chất do núi lửa.

Theo bà Lucia Pappalardo, Giám đốc Đài quan sát Vesuvius thuộc Viện Địa vật lý và núi lửa quốc gia Italy (INGV), mặt đất tại Campi Flegrei hiện vẫn nâng lên với tốc độ khoảng 1cm/tháng, trong khi lượng khí phát thải ở khu vực Solfatara tiếp tục ở mức cao.

Các chuyên gia cho rằng hoạt động địa chấn có thể tiếp diễn trong thời gian tới với cường độ tương tự năm 2025 - thời điểm xảy ra trận động đất mạnh 4,6 - mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực kể từ thập niên 1980./.