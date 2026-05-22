Mỹ hoãn thực hiện việc cắt giảm chất làm lạnh gây hiệu ứng nhà kính

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 đã tuyên bố hoãn thực thi 2 quy định về chất làm lạnh từ thời chính quyền tiền nhiệm trong nỗ lực mà Nhà Trắng, nhằm giảm chi phí thực phẩm cho người tiêu dùng.

Các quy định này nhắm vào hydrofluorocarbon (HFC) - những loại khí nhà kính mạnh thường được sử dụng trong các hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí, vốn được thừa nhận rộng rãi là tác nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Năm 2023, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã hoàn thiện các quy định nhằm cắt giảm tình trạng rò rỉ và khí thải từ các hệ thống này, gây tác động đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ các cửa hàng thực phẩm và hệ thống phân phối thực phẩm cho đến lĩnh vực sản xuất bán dẫn.

Hiện nay, EPA đang trì hoãn việc thực thi các quy định này thông qua việc sửa đổi quy định ban hành năm 2023, cũng như một quy định khác từ năm 2024.

Chính quyền ước tính rằng các doanh nghiệp và hộ gia đình Mỹ sẽ tiết kiệm được hơn 2,4 tỷ USD nhờ động thái nói trên.

Giám đốc EPA Lee Zeldin cho biết trong một tuyên bố rằng các biện pháp của cơ quan này cho phép doanh nghiệp lựa chọn hệ thống làm lạnh phù hợp nhất với nhu cầu của họ, giúp họ tiết kiệm hàng tỷ USD.

Lợi ích đó sẽ được các hộ gia đình Mỹ cảm nhận một cách trực tiếp thông qua việc giá cả thực phẩm giảm xuống.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các công ty hay các cửa hàng thực phẩm sẽ sử dụng khoản tiền tiết kiệm đó như thế nào để giúp người mua sắm dễ dàng lấp đầy giỏ hàng của mình hơn. Những thay đổi nói trên không bắt buộc các cửa hàng thực phẩm phải thực hiện bất kỳ biện pháp nào nhằm cắt giảm giá bán, trong bối cảnh ngân sách của nhiều hộ gia đình đang trở nên eo hẹp do giá xăng dầu tăng vọt và tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao trong suốt nhiều năm qua.

Các nhà bán lẻ thực phẩm phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng làm lạnh và việc tuân thủ các quy định của EPA lẽ ra sẽ đòi hỏi họ phải nâng cấp hệ thống, lắp đặt thiết bị phát hiện rò rỉ, và trong một số trường hợp, phải sử dụng các loại chất làm lạnh mới.

Vào thời điểm các quy định này được ban hành, EPA ước tính quy định này sẽ giảm lượng phát thải tương đương 876 triệu tấn carbon dioxide đến năm 2050, tạo ra khoản tiết kiệm 50,4 tỷ USD thông qua giảm thiểu biến đổi khí hậu và thêm 5,4 tỷ USD tiết kiệm nhờ chuyển sang các chất thay thế hydrofluorocarbon rẻ hơn.

Tuy nhiên, các hiệp hội trong ngành thực phẩm và bán lẻ thực phẩm đã cảnh báo rằng quá trình chuyển đổi này có thể tiêu tốn của ngành hàng tỷ USD cho các khoản chi phí ban đầu về thiết bị và chi phí tuân thủ quy định.

Các thông điệp mới nhất diễn ra khi chính quyền Trump đang tìm cách nhấn mạnh các hành động nhằm giảm chi phí cho người Mỹ trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, vốn tạo ra rủi ro chính trị cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,8% trong tháng 4/2026, mức tăng lạm phát lớn nhất trong 3 năm, do chi phí dầu tăng bắt nguồn từ cuộc chiến của Mỹ với Iran. Giá thực phẩm trong tháng 4 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước sau khi tăng 0,7% so với tháng trước./.

