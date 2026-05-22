Trung Quốc, Nga thúc đẩy nâng cấp hợp tác kinh tế thương mại song phương

Dưới sự chứng kiến của nguyên thủ quốc gia hai nước, Bộ Thương mại Trung Quốc và các cơ quan liên quan của Nga đã ký kết các văn kiện hợp tác về hỗ trợ thương mại, chủ nghĩa đa phương và các lĩnh vực khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thông tin trên được người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thương mại Trung Quốc chiều ngày 21/5 tại Bắc Kinh về thành tựu kinh tế và thương mại đạt được giữa Trung Quốc và Nga.

Theo ông Hà Á Đông, kim ngạch thương mại Trung-Nga đã vượt mốc 200 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp. Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 85,2 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu một khởi đầu tốt đẹp.

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Trung-Nga phiên bản mới đã chính thức có hiệu lực, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư và chuỗi cung ứng đang không ngừng được cải thiện, đồng thời hợp tác giữa chính quyền địa phương cũng ngày càng sâu rộng.

Mới đây, nguyên thủ quốc gia hai nước đã gửi thư chúc mừng tới Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-Nga lần thứ 10 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, thể hiện đầy đủ kỳ vọng sâu sắc vào việc tăng cường hợp tác địa phương giữa hai nước.

Ông Hà Á Đông khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ quốc gia hai nước, thúc đẩy nâng cấp hợp tác kinh tế và thương mại song phương, đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp Trung Quốc-Nga trong thời đại mới.

Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác đa phương và khu vực, đóng góp vào việc duy trì trật tự kinh tế quốc tế công bằng và hợp lý./.

