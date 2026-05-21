Eurozone: Hoạt động kinh tế giảm mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi

Hoạt động kinh tế tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 5/2026 đã suy giảm với tốc độ mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi, khi chi phí sinh hoạt tăng vọt do tác động từ xung đột tại Trung Đông làm suy yếu nhu cầu dịch vụ và đẩy lạm phát chi phí đầu vào lên mức cao nhất trong ba năm rưỡi.

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 21/5, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Eurozone do S&P Global công bố đã giảm xuống 47,5 điểm trong tháng 5/2026, từ mức 48,8 điểm của tháng trước.

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2023 và đánh dấu tháng suy giảm thứ hai liên tiếp của khu vực tư nhân trong toàn khối.

Ông Chris Williamson nhận định dữ liệu PMI sơ bộ tháng 5/2026 cho thấy nền kinh tế Eurozone đang chịu tác động ngày càng nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông. Theo ông, số liệu khảo sát cho thấy kinh tế khu vực có thể suy giảm 0,2% trong quý 2 năm nay.

Nhu cầu chung trong nền kinh tế giảm mạnh. Số đơn hàng mới trong khu vực tư nhân giảm với tốc độ nhanh nhất trong 18 tháng, trong khi đơn hàng xuất khẩu mới - bao gồm cả thương mại nội khối - giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2025.

Lĩnh vực dịch vụ ghi nhận lượng đơn hàng mới sụt giảm mạnh, còn nhu cầu trong ngành sản xuất quay trở lại xu hướng đi xuống sau khi tăng trong tháng 4/2026.

Ông Williamson cho rằng lĩnh vực dịch vụ đang chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề từ làn sóng tăng chi phí sinh hoạt do chiến sự gây ra, nhất là tác động từ giá năng lượng leo thang làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng.

Hoạt động dịch vụ - động lực chính của kinh tế Eurozone và là thước đo quan trọng đối với nhu cầu tiêu dùng - giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2021. Chỉ số PMI dịch vụ giảm xuống 46,4 điểm trong tháng 5/2026, từ mức 47,6 điểm của tháng trước đó.

Chỉ số PMI tổng hợp cho thấy lạm phát chi phí đầu vào tại Eurozone đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm rưỡi. Giá bán cho khách hàng cũng tăng với tốc độ nhanh nhất trong 38 tháng, dù chỉ nhỉnh hơn nhẹ so với tháng 4.

S&P Global cảnh báo các chỉ số giá hiện cho thấy lạm phát tại khu vực đồng tiền chung này có thể tiến sát mức 4% trong những tháng tới.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng trước, song giới hoạch định chính sách đã thảo luận sâu về khả năng tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát tăng mạnh, đồng thời phát tín hiệu rằng ECB có thể hành động ngay trong tháng 6/2026.

Số liệu chính thức công bố ngày 20/5 cho thấy lạm phát tại Eurozone duy trì ở mức 3% trong tháng 4/2026, cao hơn mục tiêu 2% của ECB.

Trong khi đó, thị trường lao động của khu vực tiếp tục xấu đi. Các doanh nghiệp tại Eurozone đã cắt giảm nhân sự tháng thứ năm liên tiếp, với tốc độ mất việc làm mạnh nhất kể từ tháng 11/2020. Nếu không tính giai đoạn đại dịch COVID-19, đây là mức giảm việc làm mạnh nhất kể từ tháng 8/2013.

Các doanh nghiệp dịch vụ cũng cắt giảm lao động lần đầu tiên kể từ đầu năm 2021, trong khi số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục giảm.

Niềm tin kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất trong 32 tháng, trong đó các doanh nghiệp ngành dịch vụ cho thấy mức độ bi quan nhất kể từ tháng 9/2022./.

