Amazon kỳ vọng thúc đẩy kinh tế số Đông Nam Á bằng khoản đầu tư 33 tỷ USD

Ngày 21/5, tập đoàn công nghệ Amazon cho biết, các khoản đầu tư của tập đoàn này vào hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan dự kiến sẽ vượt 33 tỷ USD vào năm 2039.

Trong ba năm qua, Amazon đã công bố hàng loạt kế hoạch đầu tư lớn vào hạ tầng điện toán đám mây tại các thị trường này. Theo những đánh giá tác động kinh tế của Amazon, sau khi hoàn tất, các khoản đầu tư này có thể đóng góp hơn 64 tỷ USD vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan, đồng thời hỗ trợ hơn 56.300 việc làm toàn thời gian mỗi năm trong chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu tại địa phương.

Amazon nhấn mạnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với 11 quốc gia thành viên đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với quy mô kinh tế số dự kiến đạt 560 tỷ USD vào năm 2030.

Theo Amazon, tập đoàn đang hỗ trợ tăng cường năng lực số của Đông Nam Á, đồng thời mở rộng hạ tầng điện toán đám mây và AI mà các doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực đang sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Ông David Zapolsky- Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu và pháp lý của Amazon- cho biết Amazon có kế hoạch đầu tư hơn 33 tỷ USD tại Đông Nam Á đến năm 2039.

Ông nhấn mạnh tập đoàn không chỉ xây dựng hạ tầng mà còn đào tạo lực lượng lao động địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp trong khu vực nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Theo ông Zapolsky, các chính phủ của những nước Đông Nam Á xứng đáng được ghi nhận nhờ vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong việc xây dựng chính sách và môi trường kinh tế, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư toàn cầu vào AI cũng như công nghệ với tốc độ chưa từng có.

Riêng trong năm 2025, Amazon đã đầu tư hơn 3 tỷ USD tại Đông Nam Á, bao gồm chi phí hạ tầng và tiền lương nhân viên, cho nhiều mảng kinh doanh như bán lẻ, dịch vụ web, thiết bị và giải trí.

Nhận thấy vai trò quan trọng của lực lượng lao động sẵn sàng cho AI trong việc nâng cao năng lực công nghệ của các quốc gia, Amazon cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo kỹ năng phối hợp với chính phủ và các tổ chức địa phương trong khu vực.

Kể từ năm 2017, tập đoàn này đã đào tạo kỹ năng điện toán đám mây cho 2,7 triệu người tại Đông Nam Á, tạo nền tảng cho việc ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

Ông Zapolsky cho rằng đào tạo và nâng cao kỹ năng về AI và điện toán đám mây là yếu tố quan trọng nhất, song nhiều quốc gia hiện vẫn chưa đầu tư đủ cho lĩnh vực này.

Ông khẳng định Amazon cam kết mở rộng quy mô đào tạo và sẵn sàng hợp tác với các chính phủ để đặt ra những mục tiêu quốc gia đầy tham vọng.

Để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040, Amazon cũng đầu tư vào năng lượng tái tạo trong khu vực.

Tại Singapore, tập đoàn đã đầu tư vào hai dự án năng lượng tái tạo, với sản lượng điện đủ cung cấp cho gần 20.000 hộ gia đình mỗi năm.

Trong khi đó tại Indonesia, Amazon hợp tác với nhà cung cấp điện lực PT PLN triển khai thỏa thuận biểu giá xanh công suất 210 MW đầu tiên tại nước này, cho phép doanh nghiệp mua điện từ nguồn năng lượng tái tạo.



Amazon khẳng định khi Đông Nam Á ngày càng củng cố vị thế là một trong những nền kinh tế số năng động nhất thế giới, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nội dung và hợp tác chặt chẽ với các chính phủ trong khu vực nhằm bảo đảm cơ hội từ AI được chia sẻ rộng rãi./.

