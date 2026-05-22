Mỹ điều thêm 5.000 binh sỹ tới Ba Lan nhằm củng cố sự hiện diện tại Đông Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 cho biết Washington sẽ điều động thêm 5.000 binh sỹ tới Ba Lan, động thái được xem là nhằm củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại Đông Âu.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết quyết định này dựa trên mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, một đồng minh theo chủ nghĩa dân tộc mà ông Trump tuyên bố ủng hộ và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện tranh cãi liên quan kế hoạch tạm hoãn triển khai khoảng 4.000 binh sỹ Mỹ tới Ba Lan.

Trước đó, nhiều nghị sĩ Mỹ và quan chức châu Âu đã bày tỏ lo ngại về khả năng Washington cắt giảm hiện diện quân sự tại khu vực trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiện chưa rõ thời điểm triển khai cụ thể cũng như nhiệm vụ của lực lượng bổ sung nêu trên.

Tuy nhiên, động thái mới được xem là tín hiệu trấn an đối với Ba Lan - một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là trung tâm hậu cần quan trọng hỗ trợ Ukraine.

Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã tiến hành rà soát hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.

Đầu tháng này, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sỹ khỏi Đức trong bối cảnh bất đồng giữa Washington và một số đồng minh châu Âu liên quan cuộc xung đột tại Iran và vấn đề chia sẻ gánh nặng quốc phòng trong NATO.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trước đó khẳng định việc trì hoãn điều quân tới Ba Lan chỉ mang tính tạm thời và không đồng nghĩa với việc Mỹ rút khỏi châu Âu.

Ông nhấn mạnh Washington vẫn duy trì cam kết đảm bảo an ninh của NATO nhưng muốn các nước châu Âu “gánh vác nhiều trách nhiệm hơn” đối với quốc phòng chung.

Ba Lan hiện là một trong những quốc gia NATO có mức chi tiêu quốc phòng cao nhất liên minh, dự kiến tương đương khoảng 4,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2026.

Warsaw đã nhiều lần kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự lâu dài tại quốc gia Đông Âu này./.

Ba Lan thảo luận với Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự Ba Lan đang xem xét nhiều phương án triển khai và sẵn sàng đầu tư hạ tầng cần thiết để tiếp nhận lực lượng Mỹ, nhằm tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại Ba Lan và sườn phía Đông của NATO.