Tỷ phú Jeff Bezos bảo vệ quyết định cắt giảm nhân sự tại The Washington Post

Ngày 20/5, tỷ phú Jeff Bezos đã lên tiếng bảo vệ quyết định cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại báo The Washington Post đầu năm nay, cho rằng tờ báo cần duy trì khả năng sinh lợi và tự vận hành hiệu quả thay vì phụ thuộc vào nguồn tài sản cá nhân của ông.

Trả lời phỏng vấn của kênh tin tức kinh doanh CNBC, ông Bezos nhấn mạnh The Washington Post “phải là một doanh nghiệp có thể tự đứng trên đôi chân của mình."

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh báo này vừa trải qua đợt tái cấu trúc mạnh, ảnh hưởng tới nhiều bộ phận như thể thao, tin địa phương, sách, phóng viên ảnh và phóng viên thường trú nước ngoài.

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, khoảng 30% nhân sự của Washington Post đã bị cắt giảm trong chiến dịch tái cơ cấu nhằm ứng phó tình trạng tờ báo thua lỗ kéo dài.

Giải đáp câu hỏi vì sao không tiếp tục trợ cấp tài chính cho Washington Post dù sở hữu khối tài sản khoảng 270 tỷ USD, ông Bezos cho rằng lợi nhuận là thước đo phản ánh mức độ phù hợp và giá trị của một cơ quan báo chí. Nếu người dân không sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm của Washington Post, thì đó không phải là sản phẩm đủ tốt.

Nhà sáng lập Amazon cũng cho rằng một cơ quan báo chí cần tạo ra sản phẩm đủ giá trị để công chúng chấp nhận chi trả, đồng thời dẫn ví dụ về The New York Times như một mô hình truyền thông vẫn duy trì hiệu quả tài chính mạnh.

Ông Bezos cho biết trong quá trình tái cơ cấu, ban lãnh đạo The Washington Post được yêu cầu “dựa trên dữ kiện” để xác định các bộ phận cần cắt giảm. Tuy nhiên, ông khẳng định mảng điều tra được xem là ngoại lệ và tiếp tục là trọng tâm cốt lõi của tờ báo.

Theo ông, dù quy mô phòng tin tức hiện đã thu hẹp, The Washington Post vẫn có lực lượng lớn hơn giai đoạn thực hiện các cuộc điều tra nổi tiếng như vụ Watergate hay Hồ sơ Lầu Năm Góc (Pentagon Papers). Ông khẳng định tờ báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng nhờ “kỷ luật tài chính mới."

Ông Bezos cũng nhắc lại việc The Washington Post vừa giành giải Pulitzer Public Service năm 2026 cho loạt bài điều tra liên quan các nỗ lực cải tổ chính phủ liên bang của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

The Washington Post phát triển mạnh trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, song những năm gần đây gặp khó khăn do sụt giảm độc giả đăng ký và doanh thu quảng cáo, buộc ban lãnh đạo tiến hành nhiều đợt cắt giảm nhân sự./.

