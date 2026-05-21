Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra, xử lý bất cập tại khu dân cư “ba không”

Ngày 21/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản số 3977/VP-CTXD gửi Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hới chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, có phương án xử lý nội dung phản ánh trong bài viết “Khu dân cư “ba không” giữa lòng đô thị” của TTXVN.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hới chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh; có phương án xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/5/2026.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới cho biết, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang thực hiện báo cáo tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng của dự án lên Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hới để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh có phương án xử lý.

Trước đó, TTXVN đã có bài viết về “Khu dân cư “ba không” giữa lòng đô thị,” phản ánh về việc hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, nhiều lô đất tại Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị đã được đưa ra đấu giá và bàn giao cho người dân. Mặc dù đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước cùng các khoản lệ phí liên quan, song khi đến sinh sống, các hộ dân phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu các điều kiện thiết yếu như điện, nước sinh hoạt, nắp hố ga và hệ thống giao thông, thoát nước chưa được hoàn thiện.

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở tại Tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (nay là Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 16/1/2019, do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến là đơn vị thi công.

Theo thiết kế, dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống điện, cấp thoát nước và giao thông. Tổng giá trị hợp đồng hơn 17,4 tỷ đồng; giá trị đã nghiệm thu hơn 11,8 tỷ đồng, đạt khoảng 68% khối lượng; giá trị tạm ứng chưa thu hồi hơn 2,1 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 9/2020 và điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2024.

Đến tháng 3/2024, dự án mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và cũng từ đó đến nay, nhà thầu đã tạm dừng thi công khi nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Hiện, dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng nhiều hạng mục hạ tầng như giao thông, cấp thoát nước, điện, nước vẫn chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, dù hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ nhưng đã có 78 lô đất tại khu vực này được đưa ra đấu giá; trong đó, 66 lô đấu giá thành công. Sau khi trúng đấu giá, các hộ dân đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các khoản lệ phí liên quan. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục của dự án vẫn chưa được hoàn thiện, bàn giao theo cam kết ban đầu.

Trước thực trạng trên, ngày 5/9/2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới đã gửi tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất tại Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận. Tuy nhiên, hội đồng thẩm định do Sở Tài chính chủ trì chưa thống nhất thông qua do dự án chưa thu hồi hết số tiền tạm ứng cho nhà thầu.

Để khắc phục vướng mắc trên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến hoàn trả số tiền tạm ứng hơn 2,1 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Mới đây nhất, ngày 12/5, Ban đã lần thứ 4 tiếp tục ban hành Văn bản số 638/BQL về việc yêu cầu hoàn trả tiền tạm ứng chưa thu hồi của dự án. Trong văn bản, đơn vị đã yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến hoàn trả số tiền đã tạm ứng theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 43/2019/HĐTC ngày 16/9/2019 và Phụ lục hợp đồng số 01/2020/PLHĐ-XD ngày 12/11/2020.

Theo phản ánh của người dân, việc dự án chậm tiến độ trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân cũng như ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Trong khi các thủ tục xử lý vướng mắc với nhà thầu vẫn đang được các cơ quan chức năng xem xét, người dân tại Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận vẫn ngày đêm mong chờ dự án sớm được tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai thi công, hoàn thiện hệ thống điện, nước, giao thông và thoát nước nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, ổn định cuộc sống và góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn./.

Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Quảng Trị cần lưu ý 5 bảo đảm trong triển khai quy hoạch: bảo đảm tính tuân thủ, tính đồng bộ, tính liên kết, tính mở rộng và tính kế thừa.