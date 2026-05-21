Truy điệu, an táng 80 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 21/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, được quy tập trong mùa khô 2025-2026 đưa trở về đất mẹ thân yêu.

Tham dự lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đại diện Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Xiangkhouang, Vientiane và Xaysomboun của nước bạn Lào.

Tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đọc điếu văn tưởng niệm, khẳng định sự hy sinh của các liệt sỹ là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta mãi mãi tự hào, đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào anh em, đặc biệt là chính quyền và nhân dân ba tỉnh Xiangkhouang, Vientiane và Xaysomboun đã hết lòng đùm bọc, che chở quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu gian khổ; chăm sóc phần mộ, hương khói cho các liệt sỹ.

Hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Lào tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.897 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn.

Trong số đó, 1.680 hài cốt xác định được tên, quê quán; 937 hài cốt đã được bàn giao để các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sỹ.

Mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn các tỉnh Xiangkhouang, Vientiane và Xaysomboun.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên trì, bền bỉ và tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sỹ, cùng sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, Đội Quy tập đã tìm kiếm, cất bốc được 80 hài cốt liệt sỹ, đưa về nước an táng theo nghi thức trang trọng.

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân các liệt sỹ, gia đình thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Lễ truy điệu và an táng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

