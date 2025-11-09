Đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo điều kiện về nguồn lực để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam một cách thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó là tiếp tục củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, bảo đảm vừa có kiến thức pháp luật vững vàng, vừa có kỹ năng truyền đạt sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cần đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, điểm nhấn là gắn với theo dõi thi hành pháp luật, đối thoại lắng nghe phản ánh kiến nghị những khó khăn, vướng mắc về pháp lý của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Song song đó, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số đồng bộ trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào phong trào “học tập số”; đồng thời tận dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và hệ thống truyền thanh thông minh vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các địa phương cần lựa chọn những nội dung pháp luật phù hợp, pháp luật mới ban hành để phổ biến kịp thời cho nhân dân sát với yêu cầu thực tiễn với nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn.

Tại Quảng Trị, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, tỉnh đã định hướng rõ nội dung tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân phải bảo đảm tính đầy đủ, toàn diện, sát đúng với thực tiễn đời sống nhân dân và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong số đó, tập trung quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng mang tính trụ cột để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới; chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh đối với các Nghị quyết; chủ trương, chính sách thực hiện sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2024, 2025; những nội dung pháp luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trên 3.076 hội nghị, cuộc họp cho hơn 421.900 lượt người về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức 137 cuộc thi với gần 17.200 lượt người tham gia tìm hiểu về pháp luật Việt Nam; tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024” với gần 11.600 bài dự thi; duy trì chuyên mục “Giải đáp pháp luật” trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và Bản tin Tư pháp.

Đặc biệt, công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng các phương pháp, hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo và phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

Đơn cử, Sở Tư pháp đã sử dụng hiệu quả các kênh mạng xã hội để phổ biến giáo dục pháp luật; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với mô hình “Tiếng loa Biên phòng” và "Truyền thanh bản xa" kịp thời cung cấp những thông tin pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Quảng Trị cũng đã xây dựng các infographics về các thông tin pháp luật đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ Quảng Trị”; các mô hình sân khấu hóa về phổ biến giáo dục pháp luật và phiên tòa giả định với nội dung về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy./.

