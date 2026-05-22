Mỹ bổ nhiệm hơn 80 thẩm phán nhằm đẩy nhanh trục xuất người nhập cư trái phép

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này đã bổ nhiệm hơn 80 thẩm phán di trú liên bang mới nhằm tăng tốc xử lý các hồ sơ trục xuất và mở rộng chiến dịch chống nhập cư trái phép trên toàn quốc.

Giới chức Mỹ mô tả đây là đợt bổ nhiệm thẩm phán di trú lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Bộ trên thông báo đã tổ chức lễ tuyên thệ cho 77 thẩm phán di trú thường trực và 5 thẩm phán di trú tạm thời.

Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm hàng chục thẩm phán di trú trong năm qua. Khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, hệ thống tòa án di trú có hơn 700 thẩm phán, song đầu năm nay con số này đã giảm xuống dưới 600. Bộ Tư pháp cho biết lực lượng mới sẽ giúp đưa tổng số thẩm phán trở lại gần mức trước đây.

Các thẩm phán di trú có nhiệm vụ xem xét liệu những người nước ngoài bị chính phủ yêu cầu trục xuất có được phép tiếp tục ở lại Mỹ hay không. Dù mang danh nghĩa thẩm phán, họ thuộc biên chế Bộ Tư pháp, chứ không phải nhánh tư pháp độc lập.

Thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Trump công khai gọi các vị trí này là “thẩm phán trục xuất” trong thông báo tuyển dụng. Một số thông báo nhấn mạnh nhiệm vụ “mang lại công lý” đối với “di dân bất hợp pháp phạm tội."

Theo giới quan sát, động thái trên là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc hệ thống tòa án di trú nhằm phục vụ chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Trump. Trong nhiều trường hợp, người nhập cư phải nhận lệnh trục xuất từ tòa án trước khi bị đưa khỏi Mỹ.

Trong năm qua, Bộ Tư pháp cũng ban hành nhiều quy định mới nhằm hạn chế khả năng cấp quy chế tị nạn hoặc cho tại ngoại bằng tiền bảo lãnh đối với những người bị Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) giam giữ.

Theo hồ sơ do Bộ Tư pháp công bố, phần lớn các thẩm phán mới từng làm việc cho ICE, giữ vai trò công tố viên hoặc phục vụ trong quân đội Mỹ. Một số từng là thẩm phán cấp bang hoặc luật sư tư nhân.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche khẳng định chính quyền Tổng thống Trump cam kết xây dựng một đội ngũ thẩm phán di trú “tận tụy khôi phục pháp trị” trong hệ thống nhập cư Mỹ. Trong khi đó, ông Greg Chen thuộc Hiệp hội Luật sư di trú Mỹ (AILA) chỉ trích chính quyền đang biến các thẩm phán di trú thành “công cụ cưỡng chế” thay vì cơ quan phân xử trung lập.

Theo Bộ Tư pháp, số hồ sơ tồn đọng tại hệ thống tòa án di trú đã giảm từ khoảng 4 triệu xuống còn 3,5 triệu kể từ tháng 1/2025, song vẫn ở mức rất cao do áp lực từ làn sóng nhập cư trái phép qua biên giới phía Nam trong nhiều năm qua./.

