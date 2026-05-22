Nga khẳng định đoàn kết với Cuba, phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ

Ngày 21/5 Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Cuba và kêu gọi một giải pháp đàm phán.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tuyên bố nêu rõ Nga mạnh mẽ phản đối những nỗ lực mới nhằm khuất phục người dân Cuba, "những người trong gần 70 năm qua đã anh dũng bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước mình trước mối đe dọa bên ngoài" trong bối cảnh bị phong tỏa thương mại, kinh tế, tài chính, và gần đây nhất là năng lượng.

Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa kêu gọi một giải pháp đàm phán cho những khác biệt giữa La Habana và Washington trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng "đất nước sẽ đoàn kết" xung quanh ông Raúl Castro, và những nỗ lực "bịa đặt cáo buộc" chống lại ông "chắc chắn sẽ thất bại."

Moskva kiên quyết bác bỏ các biện pháp hạn chế đơn phương bóp nghẹt nền kinh tế Cuba. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh: "Chúng tôi tái khẳng định tình đoàn kết vững chắc với nhân dân và chính phủ Cuba anh em, và sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ và hợp tác toàn diện gắn bó hai nước.”

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, cùng ngày, nhóm nghị sỹ đảng Công nhân (PT) tại Hạ viện Brazil đã bày tỏ sự đoàn kết với Cuba và ông Raúl Castro.

Tuyên bố của nhóm nghị sỹ nêu rõ nỗ lực hình sự hóa ông Raúl Castro là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia, cũng như chủ quyền của khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Về phần mình, đảng Thống nhất Cách mạng Quốc gia Guatemala (URNG) cũng lên án mối đe dọa can thiệp quân sự cũng như mọi hình thức cưỡng ép kinh tế và đàn áp tư pháp của Mỹ đối với Cuba. Trong khi đó, Liên minh cánh tả thống nhất (IU) của Tây Ban Nha lên án việc Mỹ truy tố ông Raúl Castro.

Liên quan những cáo buộc của Mỹ đối với ông Raúl Castro, trong bài xã luận mới đây, tờ La Jornada của Mexico bình luận rằng việc cho phép Washington tiếp tục hành động tùy tiện sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn “những tàn dư cuối cùng của luật pháp quốc tế”.

Ngày 20/5, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz, nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba liên quan đến việc bắn rơi hai máy bay do tổ chức “Brothers to the Rescue” có trụ sở tại Miami (Mỹ) điều khiển trên không phận Cuba vào tháng 2/1996.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ (SOUTHCOM) thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đã tiến vào vùng biển Caribe.

Theo một quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến duy trì nhóm tác chiến USS Nimitz tại khu vực Caribe ít nhất vài ngày.

Chính phủ Cuba đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ là thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền, tái khẳng định cam kết hòa bình và quyết tâm vững chắc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm, được Hiến chương Liên hợp quốc công nhận./.

