Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về IUU

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản vừa ký Quyết định số 48/QĐ-BCĐIUU ngày 21/5/2026 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU được thành lập theo Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ và được kiện toàn tại Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 7/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản, đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.

Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

Quy chế quy định nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo như sau:

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận để triển khai thực hiện.

- Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm nhưng không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tăng cường phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Bảo đảm cơ chế phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời giữa các thành viên Ban Chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tích cực tuyên truyền ngư dân thực hiện các quy định trong chống khai thác IUU. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo

Quy chế cũng quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên ban chỉ đạo. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, tổ chức hoạt động và quyết định toàn diện các vấn đề của Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

- Phê duyệt kế hoạch, chủ trì các cuộc họp, làm việc của Ban Chỉ đạo.

- Ủy quyền cho Phó Trưởng Ban thường trực, Phó Trưởng Ban hoặc người được ủy quyền giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

- Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông, cung cấp thông tin báo chí, chỉ định người phát ngôn của Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo nội dung, chương trình, kế hoạch làm việc với các Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

a) Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo:

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp điều phối, chỉ đạo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo và các vấn đề thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; trường hợp vượt thẩm quyền xin ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp, làm việc, quyết định các công việc của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban Chỉ đạo vắng mặt hoặc ủy quyền; chỉ đạo các nội dung báo cáo phục vụ cho cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo định kỳ và đột xuất; các nội dung, chương trình, kế hoạch tiếp đón và làm việc với các Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu.

b) Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các công việc của Ban Chỉ đạo; điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp, làm việc, quyết định các công việc của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền.

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, làm việc với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU được giao.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo ngành, lĩnh vực được giao cho cơ quan mình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

- Giao Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về IUU.

Cán bộ Đồn Biên phòng hướng dẫn ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo

Thành viên Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ, quyền hạn chung như sau:

- Chấp hành và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU thuộc lĩnh vực phụ trách. Kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao và đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; phối hợp tham gia chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Căn cứ chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết theo từng tháng của ngành, lĩnh vực phụ trách để chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Trực tiếp chỉ đạo, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trong các chiến lược, chương trình, đề án, dự án của ngành, lĩnh vực do cơ quan mình quản lý, chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện.

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo liên quan đến ngành, lĩnh vực cơ quan mình phụ trách.

- Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung báo cáo phần việc được phân công. Trường hợp vắng mặt cuộc họp, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và cử người có trách nhiệm thay dự họp, tham gia các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo để báo cáo kết quả thực hiện phần việc được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn chung nêu trên, Quy chế cũng quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các thành viên thuộc: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá./.

