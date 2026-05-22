Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 21/5/2026 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 21/5/2026.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại thành phố Hà Nội, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân kinh tế, là chuyên gia, nhà quản lý về công nghệ và kinh tế.

Ông Nguyễn Huy Dũng từng giữ nhiều chức vụ như: Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục trưởng Cục Tin học hoá; Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2023, ông Nguyễn Huy Dũng được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bầu chọn vào danh sách Lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu, ghi nhận những nỗ lực hợp tác quốc tế và đóng góp của ông cho sự phát triển của công nghệ số vào các lĩnh vực kinh tế-xã hội ở Việt Nam và thế giới.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hiện do Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đứng đầu. Bộ có 6 Thứ trưởng gồm bà Trịnh Thị Thủy và các ông Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm và Nguyễn Huy Dũng./.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sáng 25/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.