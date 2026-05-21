Hàn Quốc mở rộng quảng bá văn hóa tại khu vực Đông Nam Á

Khánh Vân
Một tiết mục trong "Mùa Hàn Quốc (Korea Season)"

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 20/5 thông báo sẽ tổ chức chương trình “Korea Season 2026” tại Thái Lan và Việt Nam nhằm quảng bá sâu rộng văn hóa Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

“Korea Season” là dự án văn hóa thường niên được Hàn Quốc triển khai tại những quốc gia có tiềm năng lớn tiếp nhận làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu).

Chương trình kết hợp các buổi biểu diễn, triển lãm đặc biệt và nhiều sự kiện văn hóa do các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức xuyên suốt năm.

Thông tin cho biết năm nay Việt Nam và Thái Lan được chọn là hai điểm nhấn chính. Chương trình càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập.

Mở màn cho Korea Season 2026 là vở ballet sáng tạo “Gat” của đoàn Yunbyul Ballet Company. Tác phẩm lấy cảm hứng từ chiếc mũ truyền thống “gat” của Hàn Quốc và được tái hiện bằng ngôn ngữ ballet hiện đại. Buổi diễn sẽ diễn ra ngày 23/5 tại Bangkok và ngày 27/5 tại Nhà hát Hồ Gươm ở Hà Nội.

Đến tháng 10, chương trình “K-Live Festival” sẽ quy tụ các nghệ sỹ nổi tiếng của Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam trên cùng sân khấu.

Tháng 11, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, mang đến các bản hòa tấu giao hưởng được chuyển soạn từ những ca khúc K-pop nổi tiếng.

Cuối năm, hai nước sẽ tiếp tục tổ chức triển lãm media art về văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học sẽ trưng bày triển lãm “Thần Hổ” của Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau.

Ngoài ra, nhiều hoạt động giao lưu khác cũng sẽ được tổ chức như triển lãm trang phục truyền thống hanbok cách tân, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống gugak tại Việt Nam và các lớp tìm hiểu nghi lễ truyền thống của người Hàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
