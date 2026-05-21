Ấm tình đoàn kết trong dịp Tết Roya Haji của đồng bào Chăm An Giang

Nhân dịp Tết Roya Haji của đồng bào Chăm theo đạo Islam tỉnh An Giang năm 2026, sáng 21/5, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà Ban quản trị Thánh đường Jamiul Mukminin (xã Vĩnh Hanh), Ban quản trị Thánh đường Jamiul Aman (xã Mỹ Đức) và các vị chức sắc, chức việc, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn 2 xã.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, bà Trần Thị Thanh Hương gửi lời thăm hỏi và chúc mừng Ban quản trị các Thánh đường, các giáo cả và đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn đón Tết Roya Haji vui tươi, an lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.

Theo bà Trần Thị Thanh Hương, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh đã có nhiều chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như hỗ trợ vay vốn, giáo dục, đào tạo nghề phát triển điện, đường, trường, trạm… Nhờ vậy, đời sống của bà con dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Chăm nói riêng ngày càng phát triển.

Đặc biệt, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, cùng với sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nhân dân, trong đó có Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, Ban quản trị các Thánh đường, các vị giáo cả và đồng bào dân tộc Chăm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc. Những tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,8%, cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 25/34 tỉnh, thành phố của cả nước; đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Bà Trần Thị Thanh Hương mong muốn và tin tưởng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang luôn phát huy tốt tình đoàn kết, tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu, giảm nghèo nhanh, bền vững; tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, chăm lo, đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ… qua đó góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương và đoàn công tác trao 4 phần quà tặng các gia đình chính sách người dân tộc Chăm trên địa bàn xã Vĩnh Hanh và Mỹ Đức, góp phần giúp bà con đón Tết Roya Haji trong đầm ấm, an vui.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cùng đoàn công tác của tỉnh An Giang tặng quà chúc mừng Tết Roya Haji cho Ban quản trị Thánh đường Jamiul Aman (xã Mỹ Đức). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo kế hoạch, Tết Roya Haji của đồng bào dân tộc Chăm năm nay diễn ra trong các ngày 27, 28 và 29/5/2026.

Dịp này, tỉnh An Giang sẽ tổ chức 5 đoàn công tác do lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh, các Thánh đường, Tiểu Thánh đường, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và gia đình chính sách, hộ đồng bào Chăm tiêu biểu của các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hanh, Mỹ Đức, Nhơn Hội, Khánh Bình, Tây Yên và phường Long Xuyên.

Tết Roya Haji là một trong hai dịp lễ quan trọng nhất của người theo đạo Hồi ở An Giang và có ý nghĩa như ngày Tết cổ truyền. Vào dịp này, mọi người tạm gác lại công việc làm ăn, buôn bán, đến thánh đường hành lễ nhiều hơn để có nhiều ân phước; các gia đình sửa soạn lại nhà cửa, trang trí đèn hoa rực rỡ để đón mừng Tết Roya Haji.

Đặc biệt, các gia đình, tín đồ Muslim (người theo đạo Hồi Islam) khá giả sẽ thực hiện nghi thức Kurban Bayram (lễ Hiến sinh), mua gia súc (bò, dê, cừu) mổ thịt để làm lễ, sau đó lấy thịt phân phát cho bà con trong làng để cùng chia sẻ niềm vui./.

