Hấp dẫn Festival mùa Hè 2026 Bắc Hà “Vang xa vó ngựa cao nguyên”

Festival mùa Hè năm 2026 với chủ đề "Vang xa vó ngựa cao nguyên," sẽ diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 31/5/2026, hứa hẹn mang đến cho du khách và người dân địa phương những chuỗi trải nghiệm văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, cùng kỳ vọng xác lập kỷ lục Guinness mới.

Mở đầu Festival là Lễ khai mạc gắn với vòng loại Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 19 diễn ra vào sáng 23/5. Đây là sự kiện nổi bật nhằm tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nơi quy tụ những nài ngựa xuất sắc trong và ngoài tỉnh.

Cùng ngày, vào 14h00, tại Quảng trường Dinh thự Hoàng A Tưởng sẽ khai mạc Lễ hội Mận Tam hoa, với các hoạt động trưng bày, thi mận đẹp, thưởng thức mận tươi và tôn vinh đặc sản nổi tiếng của cao nguyên trắng. Du khách sẽ được hòa mình vào các gian hàng trưng bày, trực tiếp thưởng thức mận tại chỗ, theo dõi phần thi mận đẹp và Lễ trao giải các nội dung của Lễ hội Mận.

Đến 19h30, Chợ Văn hóa Bắc Hà sẽ trở thành không gian lễ hội rực rỡ với chương trình nghệ thuật dân gian, âm thanh tiếng khèn, tiếng sáo cùng những món ẩm thực đặc sắc vùng cao.

Tiếp nối chuỗi sự kiện, vào 8h00 ngày 24/5, tại Sân vận động trung tâm xã sẽ diễn ra vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 19.

Đặc biệt, điểm nhấn mang tính đột phá của lễ hội năm nay là màn đồng diễn múa Gậy sinh tiền quy tụ 1.000 học sinh tham gia nhằm mục tiêu xác lập kỷ lục Guinness. Đây được xem là hoạt động biểu tượng để tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc trưng, qua đó quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất và con người Bắc Hà tới đông đảo bạn bè trong nước cũng như quốc tế.

Ngoài các hoạt động trên, Festival tiếp tục với chuỗi trải nghiệm hấp dẫn vào ngày 30/5. Lào Cai đặc biệt chú trọng bảo tồn và tôn vinh các giá trị nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số qua các hoạt động trình diễn thêu, dệt và vẽ sáp ong tinh xảo.Du khách sẽ được hòa mình vào không khí náo nhiệt của Chợ trâu Bắc Hà, tham quan Dinh thự Hoàng A Tưởng, trải nghiệm nghệ thuật thêu, dệt, vẽ sáp ong trên thổ cẩm cùng các nghệ nhân dân tộc Mông, Dao, Phù Lá.

Hành trình còn đưa du khách khám phá núi Cóc, thăm thôn Bản Phố 2C và cảm nhận nét đẹp đời sống bản địa. Đến 15h30, tại Sân vận động trung tâm xã sẽ diễn ra vòng chung kết tháng 5 của Giải đua ngựa hàng tuần, tiếp tục mang đến những màn tranh tài kịch tính.

Buổi tối, từ 19h30, Chợ Văn hóa Bắc Hà sẽ sôi động với chương trình nghệ thuật dân gian, giao lưu văn hóa và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Dinh thự Hoàng A Tưởng là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá cao nguyên trắng Bắc Hà. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 31/5, du khách có thể tiếp tục khám phá Chợ Văn hóa Bắc Hà, tham quan Dinh thự Hoàng A Tưởng, trải nghiệm không gian trình diễn thổ cẩm truyền thống, cưỡi ngựa trên thảo nguyên Na Hối, và check-in tại đồi hoa cẩm tú cầu thôn Ngài Ma Lùng Trù điểm đến đang thu hút đông đảo du khách.

Xuyên suốt từ 23 đến 31/5, chương trình trải nghiệm “Một ngày làm nông dân cao nguyên” sẽ đưa du khách đến với các vườn dâu tây tại thôn Sân Bay, vườn mận Tam hoa tại các thôn Na Hối, Na Áng, Na Kim và Trại nghiên cứu, sản xuất rau quả Bắc Hà.

Tại đây, du khách sẽ được tìm hiểu thực tế về quy trình chăm sóc và tự tay thu hoạch, thưởng thức nông sản tươi ngon và tìm hiểu mô hình nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Festival mùa Hè Bắc Hà 2026 là sự hòa quyện giữa thể thao, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa độc đáo của vùng cao mà còn là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá vẻ đẹp của “Cao nguyên trắng” Bắc Hà nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên đầy quyến rũ./.

Lào Cai giữ gìn bảo tồn văn hóa làng nghề gắn với phát triển du lịch Tỉnh Lào Cai sẽ ưu tiên phát triển các làng nghề gắn với các tuyến du lịch (lễ hội, tâm linh, cộng đồng, trải nghiệm, góp phần tạo sản phẩm du lịch đặc trưng.