Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026: Vũ điệu đa sắc màu bên dòng sông Hương

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13/6 đến 18/6/2026. Chương trình được kỳ vọng là điểm nhấn bùng nổ của Lễ hội mùa Hạ, quy tụ hàng loạt nghệ sỹ và đoàn nghệ thuật đẳng cấp đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới.

Không gian nghệ thuật mở hướng về cộng đồng

Năm nay, Ban tổ chức lựa chọn Sân khấu bờ sông Hương, khu vực trước trường Quốc Học Huế, làm tâm điểm kết nối. Định hướng của tuần lễ là hình thành một không gian âm nhạc đương đại mới mẻ, sáng tạo và nhân văn.

Với thiết kế mở, chương trình hoàn toàn hướng tới cộng đồng nhằm phục vụ miễn phí cho người dân cố đô cũng như du khách thập phương.

Sân khấu bên dòng sông Hương sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật đặc biệt của mùa hè này, nơi âm nhạc, ánh sáng và không gian thiên nhiên hòa quyện, tạo nên trải nghiệm hiện đại nhưng vẫn đậm chất Huế.

Khán giả sẽ được hòa mình vào đại tiệc âm nhạc ngoài trời, mỗi đêm sẽ là một sắc màu khác biệt, mỗi tiết mục sẽ là một hành trình cảm xúc. Và sân khấu bên sông Hương chắc chắn sẽ trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ của Festival Huế 2026.

Đại tiệc âm thanh và ánh sáng toàn cầu

Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu từ Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng sự hòa quyện đỉnh cao của múa, pop, flamenco, vũ đạo và thời trang thông qua các tên tuổi quốc tế như Vũ đoàn Hervé Koubi, Nhóm nhạc OJOS của Pháp, Nhóm nhạc Flamenco LAS MIGAS từ Tây Ban Nha, sự kết hợp của nghệ sỹ Mỹ Anh và Matthew Ifield đến từ Australia, nghệ sỹ J-POP Kawanishi Natsuki từ Nhật Bản, cùng các đại diện đến từ Hàn Quốc là nhóm K-Culture Friends in Chungnam, Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung và Đoàn Pungnyu Bongi.

Đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam là những cái tên đầy sức hút gồm ca sỹ MONO, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với dàn sao tên tuổi và Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế.

Lịch trình các đêm diễn điểm nhấn

Dự kiến mỗi đêm diễn bắt đầu vào lúc 20h00 hàng đêm sẽ đón tiếp hàng ngàn khán giả với các cột mốc không thể bỏ lỡ.

Đêm Khai mạc vào ngày 13/6 hứa hẹn màn mở đầu hoành tráng với sự góp mặt của nghệ sỹ JPOP Kawanishi Natsuki, Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, nhóm K-Culture Friends in Chungnam và Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế.

Tiếp nối vào ngày 14/6 là Đêm nhạc Trịnh Công Sơn, mang đến một không gian âm nhạc sâu lắng và giàu chiều sâu văn hóa.

Cuối cùng, Đêm Bế mạc diễn ra vào ngày 18/6 sẽ làm bùng nổ năng lượng tuổi trẻ với sự xuất hiện đặc biệt của ca sỹ MONO.

Kiến tạo tương lai từ nền tảng di sản

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 không chỉ đơn thuần là một ngày hội giao lưu văn hóa, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Thông qua việc tổ chức các sự kiện tầm cỡ ngay trên nền tảng di sản, chương trình góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh con người xứ Huế thân thiện, đồng thời thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương./.

