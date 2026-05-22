Quảng bá sâu rộng hình ảnh Đất Tổ qua Ngày hội văn hóa Phú Thọ tại nước ngoài

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Đề án Tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài, “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu chung của đề án là đẩy mạnh triển khai ngoại giao văn hóa trong khuôn khổ công tác đối ngoại địa phương theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; qua đó góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam cùng các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và môi trường phát triển năng động của tỉnh tới bạn bè quốc tế.

Các chương trình “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ được tổ chức theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa quảng bá văn hóa với xúc tiến hợp tác quốc tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với định hướng đối ngoại của tỉnh.

Nội dung chương trình không chỉ giới thiệu các giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ gắn với thời đại Hùng Vương mà còn lồng ghép giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa vùng, bao gồm: Văn hóa dân gian, lễ hội, tín ngưỡng của vùng trung du Phú Thọ; các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) với hệ thống lễ hội, làng nghề và di tích lịch sử; văn hóa Mường và bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh Hòa Bình (cũ).

Qua đó, giới thiệu một cách toàn diện, sinh động về hình ảnh, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Cụ thể, “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài được tổ chức như một sự kiện ngoại giao văn hóa tổng hợp, giới thiệu có hệ thống hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh tới chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và công chúng nước sở tại, bao gồm các nhóm hoạt động chủ yếu sau:

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc trưng, giới thiệu các giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ gắn với thời đại Hùng Vương, đồng thời lồng ghép các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của không gian văn hóa vùng;

- Không gian trưng bày, triển lãm và quảng bá về tỉnh Phú Thọ, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, sản phẩm văn hóa-du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống và ẩm thực đặc trưng; kết hợp trình chiếu video, ấn phẩm truyền thông nhằm cung cấp thông tin toàn diện về lịch sử, con người, môi trường đầu tư và định hướng phát triển của tỉnh;

- Diễn đàn, tọa đàm và hoạt động kết nối hợp tác, tạo cơ hội để lãnh đạo tỉnh, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp địa phương trao đổi với chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nước sở tại; tập trung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của tỉnh trong các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân;

- Hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân và kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò cầu nối của kiều bào, hội hữu nghị và các tổ chức xã hội tại nước sở tại trong quảng bá hình ảnh Phú Thọ;

- Chương trình giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên và cơ sở đào tạo, thông qua các buổi trao đổi, tọa đàm, trải nghiệm văn hóa-giáo dục;

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu riêng cho “Ngày hội văn hóa Phú Thọ”, bao gồm việc thiết kế logo, slogan,... dựa trên các hình ảnh văn hóa, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

Trong khi đó “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ được tổ chức như một sự kiện giao lưu đối ngoại tổng hợp, nhằm giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của quốc gia, địa phương đối tác tới nhân dân trong tỉnh; đồng thời tăng cường hiểu biết, củng cố quan hệ hữu nghị và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, bao gồm các nhóm hoạt động chủ yếu sau:

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc trưng của quốc gia, địa phương đối tác, giúp công chúng Phú Thọ tiếp cận trực tiếp các giá trị văn hóa tiêu biểu của bạn bè quốc tế, thúc đẩy giao lưu và trao đổi văn hóa hai chiều;

-Không gian trưng bày, triển lãm và quảng bá văn hóa-du lịch của đối tác, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, di sản, sản phẩm văn hóa và tiềm năng hợp tác; tạo điều kiện để nhân dân và doanh nghiệp tỉnh tìm hiểu thông tin chính thống về đối tác;

- Diễn đàn, tọa đàm và hoạt động kết nối hợp tác;

- Hoạt động giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên và các tổ chức nhân dân, thông qua các chương trình gặp gỡ, trao đổi, trải nghiệm văn hóa-giáo dục;

- Lồng ghép quảng bá môi trường đầu tư và phát triển của tỉnh Phú Thọ…

Thông qua việc tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài, “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ, tỉnh từng bước hình thành mô hình ngày hội văn hóa có tính nhận diện riêng, tạo nền tảng tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại, giáo dục-đào tạo, góp phần huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững giai đoạn 2026-2030./.

