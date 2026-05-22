Vietnam International Fashion Week 2026 lần đầu chọn gương mặt mới khai màn

Tiếp tục khẳng định tinh thần tôn vinh bản sắc cá nhân và tài năng trẻ, ban tổ chức Vietnam International Fashion Week SS 2026 (sẽ diễn ra từ 18-21/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh) vừa công bố mùa thời trang mới cùng gương mặt sẽ mở màn - Môi Điên, thương hiệu thời trang trẻ Việt Nam có tư duy thiết kế khác biệt, tự do và tinh thần thời trang bền vững.

Đáng chú ý, bước sang mùa thứ 21 này, Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam mang đến tinh thần mới, không chỉ tôn vinh những giá trị bản sắc đến từ các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang, mà còn là tiếng nói của thế hệ trẻ - từ những người mẫu, fashion icon, các “cá tính” sáng tạo cho đến bất kỳ ai đang sống cùng thời trang bằng tinh thần riêng.

Khởi đầu này cũng mở ra nhiều cơ hội để các “năng lượng trẻ” được cất tiếng nói, bứt phá và “viết” tiếp những chương mới cho thời trang Việt Nam.

Thông tin từ ban tổ chức, Môi Điên Studio do nhà thiết kế Tom Trandt Minh Đạo - cựu sinh viên Parsons The New School for Design tại New York thành lập năm 2016 tại Việt Nam, sau cuộc trở về quê hương với mong muốn tạo nên một “ngôi nhà” dành cho những người thiết kế yêu thích khám phá nghệ thuật chế tác trang phục.

Ngay từ những ngày đầu, Môi Điên đã theo đuổi tinh thần thử nghiệm và thời trang bền vững thông qua việc tận dụng vải dư, chất liệu tồn kho, vải quyên góp và các phế liệu từ sản xuất để tạo nên những thiết kế độc bản mang đậm dấu ấn sáng tạo.

Một số thiết kế của Tom Trần. (Ảnh: BTC)

Với tư duy thời trang khác biệt, sự kiên định cùng “lá gan” dám thay đổi thị hiếu, Môi Điên đã tiên phong cuộc chơi thời trang bền vững trên thị trường nội địa bằng những thiết kế độc bản. Thời điểm khái niệm “sustainable fashion” (xu hướng thời trang bền vững) còn khá mới mẻ với thị trường Việt, Tom Trandt đã sớm tạo dựng bản sắc cá nhân bằng những thiết kế hiện đại, táo bạo nhưng mượt mà và tinh tế, đậm chất riêng.

Các thiết kế của Môi Điên tập trung vào chất liệu, đường cắt và phom dáng. Thương hiệu chọn cách “im lặng với tư duy thiết kế deconstruct” - phá bỏ phom cũ để tạo ra những cấu trúc hoàn toàn mới. Với Môi Điên, thời trang không phải là sự thay đổi để phủ nhận quá khứ, mà là một quá trình chuyển động liên tục để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Chính vì thế, các bộ sưu tập của thương hiệu không tách biệt hoàn toàn mà luôn được tiếp nối, chỉnh sửa và phát triển như một dòng chảy xuyên suốt - nơi bản sắc cũ được nuôi dưỡng để tạo nên những giá trị bền vững hơn trong tương lai.

Lần đầu tiên góp mặt tại Vietnam International Fashion Week, Môi Điên sẽ hữu hình hóa nguồn năng lượng ấy bằng những phom dáng phá cấu trúc sắc sảo cùng kỹ thuật thủ công khéo léo trong bộ sưu tập “Nguồn.”

“Nguồn còn là lời nhắc mỗi người hãy đủ dũng cảm bóc tách những lớp vỏ bọc bên ngoài để trở về với giá trị thuần khiết nguyên bản của chính mình. Thông qua bộ sưu tập này, Tom Trần muốn gửi gắm thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ mới để người trẻ tự tin ‘Khơi nguồn bản sắc thuần khiết’ của chính mình,” nhà thiết kế chia sẻ./.

Nhà thiết kế Tom Trần.

