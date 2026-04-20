Ra mắt bộ sưu tập Hè lấy cảm hứng từ hình ảnh “đá băng mát lạnh”

Bộ sưu tập Hè 2026 lấy cảm hứng từ hình ảnh “đá băng mát lạnh” – một ẩn dụ cho nhu cầu “giải nhiệt” trong những ngày thời tiết nắng nóng vừa chính thức được thương hiệu thời trang YODY ra mắt tối qua (ngày 19/4), tại Hà Nội.

Đáng chú ý, với định hướng phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ chất liệu nhằm tăng khả năng thoáng khí, thấm hút và tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng trong điều kiện thời tiết nhiệt đới, các thiết kế không dừng ở yếu tố thị giác mà tập trung vào trải nghiệm người mặc.

Tại sự kiện, khu vực trải nghiệm sản phẩm đã giúp khách mời trực tiếp kiểm chứng đặc tính của trang phục thông qua các hoạt động tương tác như kiểm tra độ nhẹ, độ co giãn và cảm nhận thực tế khi mặc.

Trong khuôn khổ sự kiện, YODY cũng chính thức được trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu “Thương hiệu thời trang đa phân khúc có số lượng cửa hàng nhiều nhất Việt Nam.” Tại thời điểm xác nhận kỷ lục, hệ thống đạt mốc 271 cửa hàng trên toàn quốc. Đến tháng 4/2026, con số này đã tăng lên 275 cửa hàng.

Thương hiệu được trao chứng nhận “Thương hiệu thời trang đa phân khúc có số lượng cửa hàng nhiều nhất Việt Nam.”

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc phát triển hệ thống không chỉ nhằm mở rộng quy mô kinh doanh, mà còn là bước đi chiến lược để đưa các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện khí hậu đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Bên cạnh phần trình diễn bộ sưu tập, sự kiện còn tổ chức talkshow với chủ đề “Cooler to Wear – Closer to Connect,” quy tụ khách mời là các nhà sáng tạo nội dung để cùng thảo luận về cách thời trang không chỉ là phương tiện thể hiện phong cách cá nhân, mà còn trở thành công cụ kết nối giữa thương hiệu, người sáng tạo nội dung (KOC) và người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ nhiều góc nhìn thực tiễn về việc xây dựng hình ảnh cá nhân trong lĩnh vực thời trang, cũng như cách kể câu chuyện sản phẩm một cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dùng hiện đại – những người ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thực tế thay vì chỉ thông điệp quảng bá.

Với những định hướng được thể hiện tại sự kiện, nhãn hàng đang cho thấy nỗ lực chuyển dịch từ thương hiệu thời trang đại chúng sang một thương hiệu chú trọng vào trải nghiệm người dùng – nơi thời trang vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khách hàng./.

Thương hiệu thời trang Việt định hướng phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ chất liệu nhằm tăng khả năng thoáng khí, thấm hút và tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng trong điều kiện thời tiết nhiệt đới.

