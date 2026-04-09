Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức nhận nhiệm vụ

Chiều 9/4, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã bàn giao nhiệm vụ cho Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Trước đó, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, bà Lâm Thị Phương Thanh được bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 31/12/2025.

Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại lễ bàn giao nhiệm vụ. (Ảnh: Cục Báo chí)

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Lâm Thị Phương Thanh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967; quê quán: Ninh Bình.

Trước khi trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đã là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII. Bà có trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Cử nhân Lịch sử.

Bà trưởng thành từ công tác Đoàn, gắn bó nhiều năm với phong trào thanh niên, sinh viên. Trong quá trình này, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn.

Từ lĩnh vực thanh niên, bà chuyển sang công tác tuyên giáo, có 6 năm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Tháng 12/2017, bà được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và đảm nhiệm cương vị này qua hai nhiệm kỳ, đến tháng 6/2021.

Tháng 7/2021, Bộ Chính trị điều động bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tấn, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước./.

