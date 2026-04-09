Nhiều người lao động đề nghị hoán đổi để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Khảo sát mới nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy phần lớn người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 để có kỳ nghỉ kéo dài. Từ thực tế này, tổ chức Công đoàn đề xuất cần có cơ chế linh hoạt hơn trong việc bố trí các ngày nghỉ lễ sát nhau.

Đề xuất cơ chế linh hoạt trong hoán đổi ngày nghỉ

Nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn, ngày 8/4/2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động về phương án bố trí ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Các phương án được đưa ra bao gồm: Không hoán đổi; Đổi ngày 27/4 sang ngày 29/4; Đổi ngày 27/4 sang 2/5; và phương án khác.

Tính đến 7 giờ ngày 9/4/2026, cuộc khảo sát đã thu hút hơn 70.000 lượt ý kiến tham gia. Đáng chú ý, có khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù (trong đó 47,04% bày tỏ “rất mong muốn” và 14,82% “mong muốn”). Kết quả này phản ánh rõ nhu cầu của phần đông người lao động muốn được kéo dài kỳ nghỉ nhằm có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo cho gia đình.

Kết quả khảo sát lấy ý kiến về hoán đổi ngày nghỉ bù.

Theo Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019: “Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.” Do vướng mắc ở quy định này, đến nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn chưa có văn bản chính thức kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về việc hoán đổi ngày nghỉ bù.

Tuy nhiên, thực tế năm 2026 cho thấy, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch, tức ngày 26/4/2026) diễn ra rất gần kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chỉ cách nhau 2 ngày làm việc. Nếu không có sự hoán đổi hợp lý, kỳ nghỉ của người lao động sẽ bị xé lẻ thành nhiều ngày nghỉ ngắn xen kẽ với ngày đi làm.

Việc bố trí một kỳ nghỉ kéo dài liên tục không chỉ giúp người lao động phục hồi sức khỏe, gắn kết gia đình mà còn là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng, du lịch, mang lại tác động tích cực cho kinh tế - xã hội.

Từ thực tiễn trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật theo hướng: Vẫn giữ nguyên tắc chung về việc nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, nhưng cần bổ sung cơ chế linh hoạt cho những trường hợp đặc biệt khi các kỳ nghỉ lễ gần nhau. Cụ thể, có thể giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày nghỉ trước hoặc sau dựa trên đề xuất của các bộ, ngành và tổ chức đại diện người lao động, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Kiến nghị hoán đổi để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Cũng liên quan đến các kỳ nghỉ sắp tới, theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/11/2026 tới đây được xác định là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và người lao động sẽ được nghỉ làm, hưởng nguyên lương.

Do ngày lễ này rơi vào thứ Ba, nhiều đoàn viên và người lao động đã đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần kế tiếp để tạo kỳ nghỉ liên tục kéo dài 4 ngày (từ 21/11 đến hết 24/11/2026).

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp ý kiến từ cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách. Mục tiêu hướng tới là các quy định ngày càng bám sát thực tiễn, góp phần nâng cao phúc lợi cho người lao động và duy trì quan hệ lao động ổn định trong tình hình mới./.

