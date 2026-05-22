Chủ động chuẩn bị năng lực bảo vệ an ninh mạng cho giai đoạn tiếp theo

Sáng 22/5 tại Hà Nội, Vietnam Security Summit 2026 được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ cùng thảo luận về chiến lược bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh hạ tầng số và nâng cao năng lực chống chịu trước các mối đe dọa an ninh mạng trong kỷ nguyên AI và hậu lượng tử.

Sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các xu hướng, giải pháp an ninh mạng tiên tiến, góp phần bảo vệ nền kinh tế số và xây dựng niềm tin số bền vững.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chuyển đổi số, AI và điện toán đám mây đang tái định hình toàn bộ nền kinh tế số toàn cầu. Đáng chú ý, AI đang tạo ra "tác động kép" lên bức tranh an toàn thông tin. Một mặt, công nghệ này giúp các tổ chức tăng tốc phát hiện mối đe dọa, tự động hóa vận hành và tối ưu phân tích dữ liệu.

Nhưng ở chiều ngược lại, kẻ xấu đang triệt để lợi dụng AI để tạo ra các chiến dịch lừa đảo (phishing), mã độc tống tiền (ransomware) và giả mạo danh tính với mức độ tinh vi chưa từng có.

Song song với thách thức từ AI, sự trỗi dậy của điện toán lượng tử đang đặt ra nguy cơ phá vỡ các chuẩn mã hóa truyền thống. Thực tế này đòi hỏi các quốc gia và doanh nghiệp không thể chậm trễ, buộc phải khẩn trương xây dựng chiến lược phòng thủ mới và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography).

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ lượng tử trong tương lai gần cũng đang đặt ra những thách thức mới đối với các hệ thống bảo mật truyền thống. Nhiều phương thức mã hóa hiện nay có nguy cơ không còn bảo đảm an toàn trước năng lực xử lý của điện toán lượng tử.

Điều đó cho thấy yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là ứng phó với các nguy cơ trước mắt, mà còn phải chủ động chuẩn bị năng lực bảo vệ an ninh mạng cho giai đoạn tiếp theo.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân cũng cho rằng, trong thời gian tới, tình hình an ninh mạng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin trọng yếu, hạ tầng tài chính, năng lượng, viễn thông, dữ liệu cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng.

"Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác bảo đảm an ninh mạng; chủ động đầu tư cho công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực quản trị rủi ro; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia theo hướng chủ động, đồng bộ và bền vững; trong đó tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng chuyên gia an ninh mạng."

Phiên toàn thể tiếp nối với các bài báo cáo trọng tâm từ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ quốc tế xung quanh các vấn đề nổi cộm hiện nay như "Định hình các ưu tiên an ninh mạng: Những xu hướng chủ đạo cho giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo", "Làm chủ mọi mối đe dọa an ninh mạng", "AI trên nền tảng đám mây: Cuộc đối đầu mới giữa tấn công và phòng thủ an ninh mạng", ”Xây dựng AI đáng tin cậy: Quản trị AI cho kiến trúc hồ dữ liệu trong doanh nghiệp hiện đại", Đảm bảo an toàn thông tin cho AI agent trong môi trường doanh nghiệp".

Ông Philip Dimitriu, Giám đốc cấp cao, khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và Nhật Bản của Sophos trình bày "Làm chủ mọi mối đe dọa an ninh mạng." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phiên Tọa đàm cấp cao do ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng Giám đốc kiêm nhà sáng lập, VinCSS điều phối, quy tụ các đại diện: Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó Trưởng Ban Cơ yếu chính phủ; Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm VNCERT, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cùng các chuyên gia.

Triển lãm công nghệ an ninh mạng diễn ra song song với chương trình Hội thảo, quy tụ hơn 40 nhà cung cấp giải pháp an toàn, an ninh mạng hàng đầu trong nước và quốc tế như Sophos, PIOLINK - MAXPLUSONE, Viettel Cyber Security, EmbedIT, WEEDS VINA, F5, FPT, Gigamon, Thales - HPID, Huawei, M.Tech, Opswat, Qualys, SpecterAI, Synology, VSEC, ASIC Technologies, Bitdefender, CMC Telecom, DT Asia, Genians, GTB Technologies, Mi2, NPCore, SANS, SmartNet, V-KEY.

Các giải pháp tiêu biểu sẽ được trưng bày, giới thiệu trong sự kiện bao gồm: bảo mật dựa trên AI, SOC/SIEM, IAM/PAM, bảo mật OT/ICS, bảo mật đám mây, EDR/XDR, Zero Trust, mật mã hậu lượng tử, phát hiện Deepfake, giảm thiểu tấn công DDoS, ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu, bảo vệ cơ sở dữ liệu và nhiều giải pháp bảo mật tiên tiến khác./.

