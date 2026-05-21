ATxSG 2026 tại Singapore định hình tương lai công nghệ AI và kỹ thuật số

Từ ngày 20-22/5, tại Singapore diễn ra sự kiện công nghệ hàng đầu châu Á Asia Tech x Singapore (ATxSG) do Cơ quan Phát triển Truyền thông Thông tin Singapore (IMDA) và Informa đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Singapore.

Đây là năm thứ 6 ATxSG mang đến một nền tảng độc đáo, giao thoa giữa công nghệ, xã hội và nền kinh tế số để kết nối và định hình tương lai kỹ thuật số.



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trở thành cầu nối châu Á với toàn cầu và là cửa ngõ đến các nền kinh tế số phát triển nhanh nhất thế giới, ATxSG triển khai 3 thành phần cốt lõi: ATxSummit, ATxEnterprise và chương trình ATxInspire được tổ chức thường xuyên.



Tại hội nghị công nghệ ATxSummit diễn ra ở khách sạn Capella Singapore, các khách mời đã khám phá các chủ đề quan trọng về trí tuệ nhân tạo (AI), chiến lược áp dụng của doanh nghiệp, sự thích ứng của lực lượng lao động và các mô hình quản trị thực tiễn.

Các phiên thảo luận diễn ra trên 4 trụ cột chiến lược: Công nghệ và Niềm tin, Công nghệ vì mục đích tốt đẹp, Công nghệ và Nhà kiến tạo, Công nghệ và Sáng tạo.

Các cuộc thảo luận bàn tròn độc quyền giữa chính phủ với chính phủ và giữa chính phủ với doanh nghiệp cũng chia sẻ những thách thức kỹ thuật số, thúc đẩy quan hệ đối tác kỹ thuật số giữa khu vực công và tư.



Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Josephine Teo cho biết các nhiệm vụ AI quốc gia sẽ được thúc đẩy dựa trên các vấn đề cần giải quyết, không chỉ cho Singapore mà còn cho cả thế giới. Mục tiêu là tạo đột phá trong cuộc cách mạng ứng dụng AI.

Bà nhấn mạnh: “Việc ứng dụng này đã bắt đầu trong ngành hàng không. Những thách thức về kết nối của chúng ta cho thấy rõ ràng Singapore có thể trở thành một phòng thí nghiệm sống động cho thế giới. Chúng ta sẽ cần một hệ thống quản lý giao thông hàng không thế hệ tiếp theo ưu tiên an toàn chứ không chỉ là số lượng.”



Phác thảo 4 nhiệm vụ trọng điểm về AI của Singapore, được Thủ tướng Lawrence Wong công bố trong Ngân sách năm 2026, bao gồm sản xuất tiên tiến, dịch vụ tài chính, kết nối và chăm sóc sức khỏe, bà Teo khẳng định các giải pháp cho những thách thức trọng tâm này sẽ giúp Singapore có vị thế tốt trên trường quốc tế.

Những kế hoạch này được thể hiện trong phiên bản cập nhật của Chiến lược AI quốc gia 2.0 (NAIS 2.0), được công bố ngày 20/5. Các ưu tiên được cập nhật trong 10 trụ cột chính cũng đã được ghi lại trong tài liệu dài 44 trang, có tiêu đề "Cập nhật Chiến lược AI quốc gia - AI vì lợi ích cộng đồng cho Singapore và thế giới."

Bản kế hoạch AI quốc gia của Singapore được cập nhật lần gần đây nhất vào tháng 12/2023, sau khi ra mắt vào năm 2019. Dự kiến hơn 4.000 nhà lãnh đạo từ hơn 50 quốc gia tham gia diễn đàn này.



Tại Singapore EXPO, ATxEnterprise là “trung tâm thương mại” của ATxSG, quy tụ hệ sinh thái công nghệ của khu vực như công nghệ phát sóng, cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền thông vệ tinh và các giải pháp doanh nghiệp để giới thiệu các đổi mới, xây dựng quan hệ đối tác và trao đổi những hiểu biết thúc đẩy chuyển đổi số.

Đây cũng là sân chơi để các đơn vị, trường học tổ chức các chuyến tham quan triển lãm. Ông Edwin Tan - Giám đốc bán hàng Công ty Blackmagicdesign - cho biết tham gia sự kiện là cơ hội để ông gặp gỡ khách hàng từ khắp châu Á, khách tham quan, những người bạn lâu năm, giúp công ty hiểu rõ hơn về thị trường châu Á, từ đó tiếp tục định hướng phát triển.



Lần đầu tiên đến tham quan triển lãm, anh Đặng Tuấn Hoàng - Công ty cổ phần Magic Link - bày tỏ sự choáng ngợp trước công nghệ về truyền hình cũng như truyền dẫn, từ phần cứng đến phần mềm trong thế giới công nghệ hiện tại.

Anh cho rằng sự tích hợp các công nghệ hiện đại, cùng sự hỗ trợ của AI, sẽ mang lại những ứng dụng thực tế hiệu quả, kinh tế và tiện lợi hơn rất nhiều.

Ước tính hơn 22.000 nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ, phát thanh truyền hình, viễn thông, vệ tinh, khởi nghiệp và nhiều lĩnh vực khác đã tham gia sự kiện.



Trong khi đó, ATxInspire liên tục tổ chức các cuộc thảo luận và thuyết trình đầy tính tư duy do các nhà lãnh đạo ngành, quan chức chính phủ và học giả thực hiện.

Các sự kiện này tập trung vào những tiến bộ công nghệ tiên tiến, giúp cộng đồng công nghệ luôn đi trước đón đầu, thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực công nghệ.



Với quy mô và sự phối hợp tổ chức hiệu quả, ATxSG đã trở thành điểm gặp gỡ giữa công nghệ và cơ hội, giúp châu Á và thế giới để định hình tương lai công nghệ ngày càng tiến bộ./.

