Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW đang được triển khai mạnh mẽ, cùng với việc Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, các doanh nghiệp tại Việt Nam đặc biệt là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn: vừa phải bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa mạng tinh vi, vừa phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý mới.

Trong khi đó, tinh thần của Nghị quyết 57 nhấn mạnh dữ liệu là tài nguyên cốt lõi của nền kinh tế số, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp buộc phải nâng cấp năng lực bảo mật nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số toàn cầu.

Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), năm 2025 có tới 52% doanh nghiệp tại Việt Nam từng bị tấn công mạng, trong đó không ít là các tổ chức sở hữu hệ thống bảo mật được đánh giá cao. Với nhóm doanh nghiệp FDI, rủi ro còn lớn hơn do đặc thù quản lý khối lượng dữ liệu có giá trị cao và quá trình trao đổi dữ liệu xuyên biên giới giữa Việt Nam và công ty mẹ.

Hệ thống pháp lý về bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam cũng ngày càng chặt chẽ. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng các quy định đi kèm như Nghị định 13/2023/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp không chỉ bảo mật thông tin mà còn phải chứng minh khả năng kiểm soát, xử lý dữ liệu đúng quy trình. Các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt lên tới 3 tỷ đồng hoặc 5% doanh thu năm, tùy mức độ.

Ông Masashi Kumagai - CEO Công ty DDS (Nhật Bản) chia sẻ rằng tại Nhật Bản, doanh nghiệp đã chuyển từ tư duy "phòng thủ" sang "kiểm soát toàn bộ vòng đời dữ liệu."

Trong bối cảnh đó, sáng 10/4 tại Hà Nội, Diễn đàn "Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân: Thách thức và Giải pháp tuân thủ cho Doanh nghiệp FDI" đã chính thức diễn ra. Tại sự kiện, các chuyên gia đến từ Việt Nam và Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai các hệ thống bảo vệ dữ liệu, đồng thời phân tích những vướng mắc phổ biến trong quá trình tuân thủ quy định pháp lý tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, một trong những khoảng trống lớn nhất hiện nay của nhiều doanh nghiệp là thiếu khả năng kiểm soát dữ liệu ở giai đoạn "đầu ra" khi dữ liệu rời khỏi hệ thống nội bộ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Masashi Kumagai - CEO Công ty DDS (Nhật Bản) chia sẻ rằng tại Nhật Bản, các doanh nghiệp đã chuyển từ tư duy "phòng thủ" sang "kiểm soát toàn bộ vòng đời dữ liệu." Theo ông, việc này giúp tổ chức chủ động ứng phó với các cuộc tấn công không chỉ nhắm vào hệ thống mà trực tiếp vào dữ liệu.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng "điểm mù" lớn nhất của nhiều doanh nghiệp hiện nay nằm ở giai đoạn dữ liệu thoát khỏi hệ thống nội bộ, khi nguy cơ rò rỉ, thất thoát thông tin tăng cao mà các cơ chế kiểm soát còn lỏng lẻo.

Ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị FSI nhận định: "Nhiều doanh nghiệp hiện chú trọng tường lửa hay diệt virus, nhưng lại thiếu lớp bảo vệ khi dữ liệu rời khỏi hệ thống. Đây là khoảng trống đáng lo trong chiến lược bảo mật."

Tại Diễn đàn, FSI cũng chính thức giới thiệu F-DDH BOX - giải pháp kiểm soát và ngăn chặn thất thoát dữ liệu tại điểm thoát. Khác với các giải pháp bảo mật truyền thống tập trung vào việc ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài, F-DDH BOX được thiết kế để giám sát và kiểm soát luồng dữ liệu từ bên trong hệ thống ra ngoài. Giải pháp cho phép phát hiện các kết nối bất thường, cảnh báo theo thời gian thực và ngăn chặn nguy cơ rò rỉ dữ liệu ngay cả trong trường hợp hệ thống đã bị xâm nhập.

Giải pháp được FSI phát triển dựa trên công nghệ Nhật Bản, có thể triển khai nhanh dưới dạng thiết bị phần cứng độc lập, không yêu cầu thay đổi hạ tầng công nghệ thông tin hiện có.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh môi trường an ninh mạng phức tạp và khung pháp lý ngày càng khắt khe đặc biệt khi Nghị quyết 57 thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy "ngăn chặn tấn công" sang "kiểm soát dữ liệu toàn diện." Việc kết hợp đồng bộ giữa công nghệ, quy trình, quản trị được xem là "chìa khóa" đảm bảo an toàn thông tin và phát triển bền vững cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Đồng thời, Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số.

