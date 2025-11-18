Luật An ninh mạng 2025 tạo 'cú hích' thúc đẩy công nghiệp An ninh mạng Việt

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, việc xây dựng Luật An ninh mạng 2025 là một yêu cầu cấp thiết, mang tính chiến lược và lâu dài nhằm bảo vệ chủ quyền số, bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam.

Thời gian qua, Bộ Công an - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật An ninh mạng đã chủ động, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật An ninh mạng 2025 trình Quốc hội. Dự thảo Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai luật hiện hành là Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015.

Việc hợp nhất này bảo đảm không thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, không phát sinh chính sách mới, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương về phân công, phân cấp rõ ràng, tránh chồng chéo trong quản lý.

Bước tiến lớn trong xây dựng hệ thống pháp lý bảo vệ không gian mạng

Một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật An ninh mạng 2025 đó là đã bổ sung quy định về việc khuyến khích cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm an ninh mạng nội địa, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng của Việt Nam.

Việc nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng là một yêu cầu cấp thiết, không chỉ để bảo vệ an toàn cho các cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia mà còn để duy trì sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế bền vững.

Có thể khẳng định, tăng cường năng lực tự chủ về an ninh mạng là một yêu cầu không thể thiếu đối với Việt Nam trong việc bảo vệ an toàn thông tin quốc gia, đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, đồng thời giữ vững chủ quyền quốc gia trong không gian mạng.

Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam phát triển bền vững trong nền kinh tế số, đảm bảo an ninh và ổn định xã hội trong bối cảnh thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số.

Tuy nhiên, việc nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng tại Việt Nam là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục và cộng đồng. Chỉ khi các giải pháp này được thực hiện đồng bộ và hiệu quả, Việt Nam mới có thể đảm bảo một không gian mạng an toàn và bảo mật cho người dân và quốc gia.

Chia sẻ tại Tọa đàm "Luật An ninh mạng 2025: Thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ" do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) tổ chức, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi - Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) cho hay, hiện nay, sự lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài là một trong 3 nhóm nguy cơ, thách thức trực tiếp, tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nhằm nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng, Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và nâng cao khả năng sản xuất, kiểm tra, đánh giá, kiểm định thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt - Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh cũng đưa ra nhận định, về lâu dài, các sản phẩm tự chủ hết sức quan trọng.

Bên cạnh việc tăng ngân sách, đào tạo nâng cao nhận thức an ninh mạng cho lãnh đạo các tập đoàn, công ty lớn, các tổ chức có dữ liệu nhạy cảm và đặc biệt là các ngân hàng, cần có chính sách bắt buộc các tổ chức có chính sách an ninh mạng bao gồm cả kiến trúc an ninh mạng.

Trong kiến trúc này, bất cứ giải pháp nào cũng cần phải có lớp phòng thủ nội địa. Lớp phòng thủ nội địa dù trước mắt chưa mạnh về mọi mặt so với lớp phòng thủ nước, nhưng sẽ khắc phục được các điểm yếu của lớp phòng thủ nước ngoài. Bộ Công An cần được giao việc xây dựng Khung Kiến trúc An ninh mạng.

Hướng tới hành lang pháp lý hiện đại, vững chắc

Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ông Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar nhận định Luật An ninh mạng 2025 không chỉ là công cụ bảo vệ chủ quyền số mà còn là động lực kinh tế quan trọng cho doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam.

Trước hết, ngay trong phần Chính sách của Nhà nước, Luật khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng do Việt Nam phát triển, qua đó xác lập công nghiệp an ninh mạng là lĩnh vực chiến lược và định hướng thị trường cho doanh nghiệp trong nước.

Đồng thời, Luật quy định kinh phí dành cho bảo vệ an ninh mạng tại các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị phải đạt tối thiểu 10% tổng kinh phí của các đề án, dự án công nghệ thông tin, góp phần hình thành thị trường ổn định và thúc đẩy chuyển đổi số an toàn.

Bên cạnh đó, Luật cũng tạo điều kiện khuyến khích nghiên cứu và phát triển (R&D), nâng cao năng lực tự chủ từ sản xuất sản phẩm, giải pháp đến cung cấp dịch vụ, hướng tới xây dựng cộng đồng an ninh mạng Việt Nam lớn mạnh, sáng tạo và tự chủ hơn.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, dự thảo Luật An ninh mạng 2025 là một bước tiến lớn của Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống pháp lý bảo vệ không gian mạng - một không gian ngày càng có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Sơn tin tưởng Luật mới khi được thông qua sẽ tạo ra khung pháp lý hiện đại, thống nhất, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và xu hướng quốc tế; Bảo vệ chủ quyền số, nâng cao năng lực phòng thủ, đảm bảo an ninh dữ liệu và chủ quyền số trước các mối đe dọa mạng.

Đồng thời, Luật An ninh mạng mới được thông qua sẽ thúc đẩy giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, thúc đẩy tự chủ công nghệ an ninh mạng quốc gia và mở đường cho hệ sinh thái và ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn./.

