Bộ Quốc phòng thúc đẩy số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Sáng 22/5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị thúc đẩy cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2026 theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn quân.

Hội nghị do Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, nhất là trong các lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, quản lý vùng trời, quản lý biên giới và chính sách.

Đối với các thủ tục hành chính mới triển khai trực tuyến một phần, các cơ quan chức năng được yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế và các điều kiện bảo đảm để thực hiện trực tuyến toàn trình. Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu nghiên cứu tái cấu trúc, chuyển các thủ tục hành chính nội bộ sang nhóm thủ tục hành chính nội bộ; đồng thời bãi bỏ các thủ tục hành chính nhiều năm không phát sinh hồ sơ hoặc không còn đối tượng sử dụng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan quản lý thủ tục hành chính giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân và gắn kết quả thực hiện với công tác đánh giá nhiệm vụ hằng tháng, hằng quý, hằng năm.

Về công tác số hóa hồ sơ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực thực hiện số hóa và cập nhật dữ liệu vào Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng, bảo đảm nguyên tắc “tiếp nhận đến đâu, số hóa đến đó”, tránh số hóa tràn lan gây lãng phí.

Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức chuyển từ nộp hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử.

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua Bộ Quốc phòng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Hiện Bộ Quốc phòng tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu các bộ, ngành về chất lượng dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng được xây dựng theo hướng tập trung, thống nhất, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống, cơ sở dữ liệu quốc gia và các nền tảng dùng chung của Chính phủ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp duy trì ở mức cao.

Một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng bước đầu được triển khai nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trang, cổng thông tin điện tử, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng nền hành chính quân sự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền giao Bộ Tư lệnh 86 chủ trì rà soát, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống của Bộ Quốc phòng trên môi trường Internet; phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an khai thác, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự; chủ động kiểm tra, kiểm thử an toàn thông tin, an ninh mạng trong quản lý, vận hành hệ thống./.