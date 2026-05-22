Ra mắt nền tảng chuyển đổi số và thương mại điện tử tại đặc khu Kiên Hải

Ngày 22/5, tại đặc khu Kiên Hải, Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Hiền Nhân Group chính thức ra mắt “Trang hệ sinh thái Chuyển đổi số và Cổng Thương mại điện tử” đặc khu.

Đây là một bước tiến chiến lược, cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm xây dựng một nền tảng quản trị và kinh tế số đồng bộ, kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp tại địa phương.

Hệ sinh thái chuyển đổi số này không đơn thuần là một nền tảng kỹ thuật mà là biểu tượng của sự đồng lòng giữa ba chủ thể là chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đây được coi là giải pháp kinh tế số kiểu mẫu, tạo ra sự liên thông chặt chẽ từ cấp cơ sở đến quy mô liên tỉnh, hướng tới việc kết nối 3.321 xã, phường, đặc khu và đồng bộ dữ liệu với 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải Châu Hùng Kỳ nhấn mạnh việc ra mắt “Trang hệ sinh thái Chuyển đổi số và Cổng Thương mại điện tử” đặc khu Kiên Hải nhằm thúc đẩy xây dựng chính quyền số, hỗ trợ phát triển kinh tế số và thương mại điện tử cho ngư dân, hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương. Đây không chỉ là bước khởi đầu cho chuyển đổi số tại Kiên Hải mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc đưa đặc khu Kiên Hải trở thành địa phương tiên phong về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của An Giang.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiền Nhân Group Trương Vũ Linh cho biết, đối với cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, hệ sinh thái mang lại những giá trị kinh tế trực tiếp và rõ ràng; tối ưu hóa chi phí, giảm đến 50% chi phí phần mềm quản trị và hỗ trợ công nghệ Web/Post với chi phí thấp. Hệ thống Net ID và “Tích xanh doanh nghiệp” giúp chuẩn hóa định danh số, bảo chứng uy tín và tạo ra một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch.

Kiên Hải là một trong 3 đặc khu của An Giang, có diện tích tự nhiên gần 25 km2, gồm hơn 23 hòn đảo lớn nhỏ, với 11 đảo có dân sinh sống. Đặc khu có địa hình chủ yếu là đảo nổi và biển, thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ du lịch, khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, đặc khu Kiên Hải đã chủ động, quyết liệt trong việc xây dựng trang hệ sinh thái đặc khu là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Kiên Hải phối hợp với Công ty cổ phần Hiền Nhân Group theo hình thức hợp tác công-tư, bảo đảm đúng định hướng, mục tiêu và phù hợp thực tiễn. Lộ trình triển khai thực hiện bao gồm 4 trụ cột chính với 10 nội dung thực hiện. Hiện tại đã hoàn thành 1 trụ cột với 2 nội dung chính: Số hóa doanh nghiệp và sản phẩm; cung cấp, cập nhật nội dung thông tin chính thống trên trang thông tin điện tử.

Kiên Hải trở thành mô hình thí điểm đặc khu số của An Giang, gắn kết mục tiêu chuyển đổi số quốc gia với thực tiễn địa phương. Đồng thời, tạo nền tảng để phát triển kinh tế biển hiện đại, kết hợp giữa khai thác thủy sản, du lịch sinh thái và thương mại điện tử, góp phần xây dựng xã hội số toàn diện, nơi người dân trên đảo có điều kiện tiếp cận dịch vụ và cơ hội phát triển ngang bằng với đất liền, mở ra triển vọng trở thành một đặc khu biển hiện đại, thông minh và bền vững./.

