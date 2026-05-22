Mỹ mở rộng ứng dụng AI “truy lùng” gian lận trong kiểm toán y tế

Ngày 21/5, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) thông báo sẽ tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát cách các bang và đơn vị nhận ngân sách liên bang kiểm toán các chương trình y tế. Mục tiêu là giảm rủi ro gian lận và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Trao đổi với báo giới, ông Gustav Chiarello, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách tài chính và người đứng đầu chương trình mới, cho biết HHS sẽ sử dụng ChatGPT và các công cụ AI khác để phân tích liên tục các báo cáo kiểm toán từ 50 bang.

Chương trình mới dựa trên việc HHS đã ứng dụng AI tạo sinh (generative AI) để điều tra các chương trình bảo hiểm y tế Medicaid cho người thu nhập thấp của bang, tự động hóa các nhiệm vụ hành chính và chỉnh sửa văn bản.

AI có thể giúp phát hiện các mẫu hình hoặc vấn đề trong các tài liệu lớn, nhưng các nhà phê bình cảnh báo chính phủ nên sử dụng thận trọng vì công cụ này đôi khi mắc lỗi và tiềm ẩn thiên vị.

Theo ông Chiarello, các bang, chính quyền địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và các cơ sở giáo dục đại học nhận từ 1 triệu USD trở lên ngân sách liên bang mỗi năm đều phải nộp báo cáo kiểm toán hằng năm.

Chương trình mới sẽ dùng AI phân tích các báo cáo này, bao gồm chương trình Medicaid của bang và các đơn vị nhận tài trợ liên bang trong nghiên cứu, dịch vụ cai nghiện và nhiều lĩnh vực khác. Các đơn vị không nộp báo cáo hoặc không khắc phục các vấn đề trong báo cáo có thể bị cắt giảm kinh phí.

Khi được hỏi về các biện pháp tránh lỗi của AI, ông Chiarello khẳng định công cụ này phân tích các báo cáo công khai, không tạo ra thông tin mới. Mục tiêu là giúp các đơn vị nhận tài trợ quản lý tốt hơn ngân sách liên bang.

Trong vài tháng qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và lực lượng đặc nhiệm chống gian lận do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã thúc đẩy việc kiểm soát gian lận trong các chương trình Medicaid, Medicare (chương trình chăm sóc y tế liên bang dành cho người cao tuổi và người tàn tật), các khoản vay sinh viên và nhiều lĩnh vực khác.

Theo Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson, các nỗ lực này cũng liên quan đến việc sử dụng AI để đánh dấu các khả năng gian lận.

HHS đã gửi thư tới thống đốc và những người đứng đầu cơ quan tài chính của tất cả 50 bang nhằm thông báo về sáng kiến mới. Ông Chiarello cho biết đã liên hệ với các đồng nghiệp ở các bộ ngành khác nhằm khuyến khích họ áp dụng công nghệ tương tự./.

