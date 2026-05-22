Tăng cường các hoạt động kết nối ASEAN-Australia

Ngày 21/5, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), bà Michelle Chan đã đồng chủ trì buổi làm việc giữa Trung tâm ASEAN-Australia (AAC) thuộc DFAT và Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC).

Buổi làm việc nhằm thông tin về tình hình của AAC, các thành tựu từ khi thành lập đến nay, các hoạt động đang được triển khai và kế hoạch thời gian tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu khai mạc buổi làm việc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh việc thành lập AAC tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia ở Melbourne tháng 3/2024 thể hiện cam kết chung của ASEAN và Australia về việc nâng cấp quan hệ đối tác, làm sâu sắc mối quan hệ giữa người dân hai bên, tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mang tính trụ cột chiến lược như giáo dục, kinh tế, văn hóa xã hội.

Các sáng kiến hiệu quả của AAC đã kết nối chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu học thuật... của hai bên, và giờ là thời điểm thích hợp để các đối tác ASEAN trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy trung tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả, góp phần đẩy mạnh và tăng cường quan hệ hợp tác ASEAN-Australia.

Về phần mình, Thứ trưởng Michelle Chan bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Australia trên cương vị Chủ tịch ACC trong 6 tháng đầu năm 2026 đã phối hợp tổ chức cuộc làm việc để AAC cập nhật thông tin về hoạt động của trung tâm cho ACC.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm (phải) cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ trưởng Michelle nhắc lại mục đích của việc thành lập AAC là nhằm tăng cường kết nối sâu sắc hơn giữa Australia với các quốc gia Đông Nam Á và cho biết cuộc gặp lần này giữa AAC và ACC là cơ hội để phía Australia lắng nghe quan điểm từ ACC trước khi tham dự cuộc họp của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Australia sắp tới (26/5).

Thay mặt AAC, Giám đốc Trung tâm Fiona Hoggart đã thông tin đến ACC các chương trình, hoạt động mà AAC đã, đang và sẽ triển khai đối với ASEAN, trong đó bao gồm các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân và các khoản tài trợ của Australia dành cho ASEAN.

Theo đó, lãnh đạo đại sứ quán các nước ASEAN trong ACC đã nêu các đề xuất để AAC xem xét nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn hợp tác giữa Australia và ASEAN trong thời gian tới, trong đó có việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng đông đảo sinh viên các nước ASEAN tại Australia đối với AAC.

Bế mạc buổi làm việc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà AAC đã đạt được sau hơn 2 năm thành lập.

Đại sứ tin tưởng AAC sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực và hy vọng AAC sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, tham gia vào nhiều hoạt động của ACC trong thời gian tới, tiếp tục đóng góp cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa ASEAN-Australia nói chung, cũng như quan hệ song phương giữa từng nước ASEAN với Australia nói riêng./.

