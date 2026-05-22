Văn hóa

Truyền thông

Báo chí góp phần phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

Đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch đã tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam.

Thanh Thủy
Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus (TTXVN) trình bày tham luận “Dữ liệu số và báo chí đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam." (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus (TTXVN) trình bày tham luận “Dữ liệu số và báo chí đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam." (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 22/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam” năm 2026.

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch đã tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh quốc gia và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng... trong thời đại mới.

Nhiều ý kiến cũng khẳng định vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn tổ chức Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Trị 2027. Tỉnh sẽ có nhiều công trình, sự kiện, chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài; các hội nghị, hội thảo sự kiện du lịch văn hóa, nghệ thuật thể thao quy mô quốc gia, quốc tế...

Diễn đàn cũng góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch, góp phần đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Diễn đàn ghi nhận nhiều tham luận chuyên sâu, phản ánh đa chiều những xu hướng, kinh nghiệm và giải pháp truyền thông hiện đại nhằm quảng bá du lịch Việt Nam như: “Dữ liệu số và báo chí đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam” của Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam); “Vai trò của báo chí chính luận trong định hướng truyền thông phát triển du lịch bền vững” của báo Nhân Dân; “Công tác truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch - kinh nghiệm và thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị...

ttxvn-dien-dan-bao-chi-du-lich-resize.jpg
Đại biểu tham dự Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam” năm 2026. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Trong bài tham luận “Dữ liệu số và báo chí đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam,” ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus, chia sẻ bước vào kỷ nguyên số, cạnh tranh trong hoạt động du lịch không chỉ nằm ở việc nâng cao giá trị hay trải nghiệm của điểm đến, mà còn ở khả năng hiện diện trên không gian số toàn cầu. Trong bối cảnh đó, báo chí không chỉ làm công việc đưa tin đơn thuần, mà cần phát triển đa nền tảng, trở thành nhà sản xuất dữ liệu số về điểm đến...

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh trong thời đại số hiện nay, báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với du lịch, báo chí chính là “cầu nối mềm” giữa điểm đến với du khách; giữa giá trị văn hóa với thị trường; giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế.

Diễn đàn tập trung trao đổi, thảo luận những ý kiến thiết thực, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch trong kỷ nguyên số, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, hấp dẫn, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#báo chí #du lịch Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lễ trao Giải thưởng Dế Mèn lần thứ 7, năm 2026

Lễ trao Giải thưởng Dế Mèn lần thứ 7, năm 2026

Chiều 22/5, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7, tôn vinh tác phẩm, sáng tác nghệ thuật dành cho thiếu nhi có giá trị nhân văn, sức lan tỏa tích cực.

Thể thao và Văn hóa "phủ sóng" World Cup 2026

Thể thao và Văn hóa "phủ sóng" World Cup 2026

FIFA World Cup 2026 - kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tuyển tham dự, diễn ra tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico - quy mô vượt xa mọi kỳ World Cup trước đây.

Bài viết trên trang tin CEN (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: TTXVN phát)

Báo chí Campuchia ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc Việt Nam

Trong bài viết xuất bản nhân dịp đặc biệt này, CEN đi sâu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của “Anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đồng thời nhấn mạnh những thành tựu và di sản mà Người đã để lại cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cuộc chiến trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội và video ngắn để truyền bá tư tưởng sai lệch, đặt ra yêu cầu cấp bách về xây dựng “lá chắn văn hóa số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.