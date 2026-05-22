TTXVN giành giải Ba Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung

Ngày 22/5, tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất - năm 2026.

Đây là năm đầu tiên cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung hoạt động dưới một “mái nhà chung” sau khi sáp nhập 3 cụm thi đua.

Tại mùa giải đầu tiên này, loạt bài 5 kỳ: “Lỗ hổng trong quản lý xe hai khúc biển số Lào” của nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ( Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Xuân Tiến, Lê Hữu Quyết) đăng tải trên Báo điện tử VietnamPlus đã vinh dự giành Giải Ba.

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay nhận được gần 400 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí tham dự.

Qua vòng sơ khảo, 120 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo và cuối cùng có 22 tác phẩm xuất sắc đoạt giải, gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Giải báo chí được tổ chức để góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền và giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế-du lịch cũng như những vấn đề liên quan đến con người, văn hóa-lịch sử, bảo tồn và phát huy bản sắc địa phương trong khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Quang cảnh lễ trao giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Loạt bài 5 kỳ “Lỗ hổng trong quản lý xe hai khúc biển số Lào” của nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam được Hội đồng giám khảo đánh giá rất cao về tính phát hiện, sự dấn thân và hình thức thể hiện hiện đại.

Loạt bài đã bóc tách một thực trạng nhức nhối diễn ra suốt thời gian dài tại các tỉnh biên giới miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo đó, tình trạng các xe tải kéo rơ-moóc trọng lớn gắn biển số Lào (thường gọi là xe "hai khúc") hoành hành, chở quá tải, tàn phá hạ tầng đường bộ, gây mất công bằng trong cạnh tranh, tiềm ẩn nguy cơ an toàn giao thông.

Thông qua 5 kỳ, Nhóm tác giả đã đi sâu phân tích những "lỗ hổng" pháp lý, sự chồng chéo trong công tác phối hợp quản lý giữa các lực lượng chức năng từ cửa khẩu vào nội địa.

Tác phẩm được đầu tư xây dựng theo hình thức báo chí đa phương tiện (Mega Story) công phu trên VietnamPlus. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những thước phim tư liệu sống động, đồ họa sắc nét và lối lập luận sắc bén đã mang lại trải nghiệm tiếp cận thông tin đa dạng cho độc giả.

Dù chỉ mới tổ chức lần đầu nhưng Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung thứ I năm 2026 ghi nhận sự bùng nổ về cả số lượng lẫn chất lượng tác phẩm tham dự.

Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc ở các loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình.

TTXVN giành giải Ba, Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung lần thứ I.

Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung là sự ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh chân thực, sinh động về các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và an sinh xã hội; đồng thời cổ vũ những tấm gương người tốt việc tốt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với giới báo chí mà còn đối với sự phát triển chung của vùng đất giàu tiềm năng và bản sắc - Tây Nguyên-Duyên hải miền Trung.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khẳng định nhìn lại quá trình phát triển, đặc biệt là từ khi tỉnh Lâm Đồng mới được hợp nhất, những thành tựu của tỉnh có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ những người làm báo.

Trong suốt thời gian qua, báo chí khu vực đã đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên-Duyên hải miền Trung nói chung, vừa là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, vừa là cầu nối để phản biện xã hội tích cực.

Sự phản ánh khách quan, trung thực và xây dựng của báo chí đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, giải quyết những điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Ban tổ chức cho biết các tác phẩm tham gia giải đã phản ánh sinh động các vấn đề thời sự, những vấn đề được dư luận quan tâm như bão lũ, chính quyền hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ghi nhận sự phối hợp trách nhiệm của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng trong vai trò đơn vị đăng cai. Đồng chí nhấn mạnh, sau hợp nhất đơn vị hành chính, đội ngũ nhà báo tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung gặp nhiều khó khăn khi địa bàn tác nghiệp rộng, điều kiện đi lại vất vả, nguồn lực các cơ quan báo chí còn hạn chế.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt mong muốn các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thiết thực hơn đối với hoạt động báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới sáng tạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải cùng các cơ quan báo chí, hội viên, nhà báo của 9 tỉnh trong khu vực đã góp phần tạo nên thành công của mùa giải đầu tiên với gần 400 tác phẩm dự thi./.

Quản lý, kiểm soát xe 'hai khúc' biển số Lào ở Hà Tĩnh: Câu hỏi về trách nhiệm Xe “hai khúc” không còn là một phương tiện vận tải đặc thù mà đang trở thành thước đo cho sự minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng.

​