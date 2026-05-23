Bản Pom Coọng - nét bình yên giữa thung lũng Mai Châu

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, nhiều du khách tìm về Mai Châu không chỉ để ngắm núi rừng mà còn để cảm nhận không gian bình yên của những bản làng nằm nép dưới chân núi.

Trong số đó, bản Pom Coọng được xem là một trong những điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu, nơi vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn đời sống văn hóa của đồng bào Thái.

Bản Pom Coọng nằm ở trung tâm xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Tên gọi “Pom Coọng” trong tiếng Thái mang ý nghĩa “bản làng của những quả đồi nằm trên chiếc trống lớn,” ngụ ý chỉ những cánh đồng rộng lớn nằm giữa núi đồi.

Hiện bản có khoảng hơn 70 hộ dân với trên 300 nhân khẩu, chủ yếu là người Thái sinh sống qua nhiều thế hệ.

Điều khiến Pom Coọng thu hút du khách trước tiên là cảnh quan đặc trưng của vùng núi phía Bắc. Những ngôi nhà sàn truyền thống nằm xen giữa ruộng lúa, hàng cau và các con đường nhỏ tạo nên không gian yên bình hiếm thấy. Xa xa là những dãy núi xanh bao quanh thung lũng Mai Châu, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách ví như một bức tranh miền sơn cước.

Nhà sàn ở Pom Coọng chủ yếu được dựng bằng tre, gỗ hoặc bương, cách mặt đất khoảng 2m bằng những cột gỗ chắc chắn. Mái nhà trước đây thường lợp lá mây hoặc gianh, hiện nhiều gia đình đã cải tạo bằng vật liệu mới nhưng vẫn giữ kiểu kiến trúc truyền thống của người Thái.

Những ngôi nhà sàn ở bản Pom Coọng thường được làm bằng tre hoặc bương và cách mặt đất khoảng 2m bằng những cột gỗ chắc chắn, xây thành từng cụm và theo lối kiểu kiến trúc truyền thống.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Pom Coọng còn hấp dẫn bởi đời sống văn hóa cộng đồng vẫn được gìn giữ khá rõ nét. Nhiều gia đình trong bản vẫn duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Dưới gầm các ngôi nhà sàn thường đặt khung cửi, nơi những người phụ nữ Thái dệt khăn, túi, váy áo và các sản phẩm thủ công phục vụ sinh hoạt cũng như bán cho khách du lịch.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Pom Coọng là lưu trú tại homestay nhà sàn. Khác với các khu nghỉ dưỡng hiện đại, các homestay ở đây vẫn giữ không gian sinh hoạt gần gũi với đời sống người dân bản địa. Du khách có thể ngủ nhà sàn, thưởng thức các món ăn truyền thống và tham gia sinh hoạt văn nghệ cùng người dân địa phương.

Buổi tối ở Pom Coọng thường diễn ra các chương trình giao lưu văn nghệ với múa xòe, múa sạp và biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Nhiều du khách nước ngoài đặc biệt yêu thích trải nghiệm “ăn cùng, ở cùng, sinh hoạt cùng” với người dân bản địa tại Pom Coọng.

Ẩm thực cũng là điểm nhấn của du lịch cộng đồng nơi đây. Những món ăn như cơm lam, thịt nướng, cá suối, xôi nếp hay rượu cần mang đậm hương vị vùng cao thường được các gia đình chuẩn bị để phục vụ khách. Nhiều du khách cho rằng điều hấp dẫn nhất không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở không khí quây quần bên bếp lửa nhà sàn giữa không gian núi rừng yên tĩnh.

Pom Coọng đẹp quanh năm nhưng mỗi mùa lại mang một vẻ riêng. Cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu là thời điểm mùa lúa bắt đầu chín vàng trên các cánh đồng trong thung lũng Mai Châu. Đến khoảng tháng Chín và tháng 10, thời tiết mát mẻ cùng sắc vàng của ruộng lúa tạo nên khung cảnh được nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, Pom Coọng dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn khách trong và ngoài nước nhưng bản vẫn giữ được không gian khá yên bình, không quá ồn ào.

Nhiều ý kiến cho rằng việc phát triển du lịch tại Pom Coọng cần gắn với bảo tồn văn hóa bản địa để tránh thương mại hóa quá mức. Các giá trị làm nên sức hút của bản làng này không chỉ nằm ở cảnh đẹp thiên nhiên mà còn ở lối sống, kiến trúc và đời sống cộng đồng của người Thái đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ./.

