Lý do Neymar vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của tuyển Brazil tại World Cup 2026

Trong hơn một thập kỷ qua, Neymar luôn là trung tâm của đội tuyển Brazil. Từ World Cup 2014, 2018 cho tới 2022, gần như mọi hệ thống chiến thuật của Selecao đều được xây dựng xoay quanh ngôi sao này.

Sau thế hệ của Ronaldinho, Kaka hay Adriano, Brazil không còn duy trì được nguồn cầu thủ tấn công mang tính đột biến quá lớn như trước. Họ vẫn sản sinh ra nhiều tài năng, nhưng phần lớn thiên về tốc độ, thể lực hoặc tính hệ thống nhiều hơn là sự ngẫu hứng kiểu samba truyền thống.

Vì thế, Neymar gần như trở thành “gạch nối” cuối cùng giữa hai thời kỳ.

Một bên là Brazil cổ điển với kỹ thuật đường phố, tính biểu diễn và sự tự do trong cách chơi bóng. Bên còn lại là Brazil hiện đại, thực dụng hơn và chịu ảnh hưởng rất lớn từ bóng đá châu Âu. Đó cũng là lý do Neymar luôn tạo ra những cuộc tranh luận rất lớn./.