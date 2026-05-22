Nghệ sỹ piano nổi tiếng Kevin Kenner biểu diễn trong hòa nhạc "Tri ân"

Tối 22/5, chương trình hòa nhạc In Gratitude (Tri ân) diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Chương trình có sự hiện diện của pianist Kevin Kenner - người chiến thắng tại Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin lần thứ XII và pianist Nguyễn Việt Trung, cùng nhóm Quintet.

Chương trình hòa nhạc gồm ba phần, tương ứng với ba lớp ý nghĩa của chủ đề "Tri ân": "Tri ân di sản," "Tri ân hành trình" và "Tri ân con người."

Phần 1 - "Tri ân di sản" mở ra với "Piano Concerto No.1 in E minor," Op.11 của Chopin. Đây là một tác phẩm được viết khi nhà soạn nhạc còn rất trẻ, trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trước khi rời Ba Lan.

Dù tác phẩm khẳng định tinh thần cá nhân, nhưng cũng đồng thời phản chiếu một nền tảng vững chắc từ truyền thống gia đình, giáo dục và bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong âm nhạc của Chopin, Ba Lan không chỉ là địa lý, mà là một ký ức được duy trì qua giai điệu. Với tiếng đàn của nghệ sỹ Kevin Kenner, tác phẩm không chỉ tồn tại như một di sản của thế kỷ 19, mà trở thành một thực thể sống - được gìn giữ, thấu hiểu và truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ nghệ sỹ.

Không chỉ được thể hiện qua âm nhạc, hành trình này còn được chuyển tải bằng một ngôn ngữ sân khấu với từng lớp bối cảnh chuyển động bằng ánh sáng. Với mong muốn mang tới cho khán giả một cái nhìn đa chiều về những buổi hòa nhạc cổ điển. Ở đó nghệ thuật thị giác đồng hành cùng âm nhạc, khơi gợi và mở ra những tầng cảm xúc dễ thấu cảm hơn với mỗi khán giả.

Phần 2 - "Tri ân hành trình," với tác phẩm "Andante spianato and Grande Polonaise brillante," Op.22, mở ra một không gian sáng, rực rỡ, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng của Chopin.

Trong cách tiếp cận của Nguyễn Việt Trung, âm nhạc như một lời tự sự, giãi bày, một lời cảm ơn khiêm nhường và lặng lẽ gửi đến những người đã dẫn dắt, trên con đường học vấn...

Cùng với âm nhạc, không gian sân khấu trong phần này cũng có sự chuyển dịch rõ nét - từ ánh sáng tập trung, dịu và sâu, gợi mở một thế giới nội tâm tĩnh tại, dần bừng sáng, lan tỏa thành những luồng ánh sáng rực rỡ - như sự bùng nổ của cảm xúc, của năng lượng và của khát vọng vươn ra phía trước.

Ở phần 3 - "Tri ân con người," chương trình đưa khán giả vào không gian đối thoại trực tiếp giữa hai nghệ sỹ qua các tác phẩm cho hai piano.

"Variations on a Theme by Haydn," Op.56b của Johannes Brahms là một ví dụ tiêu biểu cho cách một nhà soạn nhạc đối thoại với quá khứ - không phải bằng sự lặp lại, mà bằng sự tái tạo và biến đổi, chuyển hóa không ngừng.

Trong khi đó, "Concertino for Two Pianos," Op.94 của Dmitri Shostakovich mang đến một sắc thái khác: gần gũi, linh hoạt và giàu tính tương tác.

Piano duo (song tấu piano) không chỉ là một hình thức biểu diễn, mà là một không gian kết nối, cùng nhau đối thoại và lắng nghe nhau. Lúc này, âm nhạc trở thành phương tiện của sự trao gửi, tin tưởng và đồng hành.

Với cấu trúc chương trình dễ tiếp cận, mang chiều sâu nghệ thuật và sự kết nối liền mạch, chương trình hòa nhạc "Tri Ân - In Gratitude" đã kể câu chuyện âm nhạc đầy thi vị và chiều sâu triết lý, mang đến cho công chúng thưởng lãm những vẻ đẹp đa sắc và dịu dàng trong âm nhạc.

Kevin Kenner là một trong những nghệ sỹ piano hàng đầu thế giới về diễn giải âm nhạc của Frédéric Chopin, được quốc tế công nhận khi chiến thắng tại cuộc thi Piano quốc tế Chopin năm 1990 tại Warsaw (Ba Lan). Ông cũng đạt thành tựu nổi bật tại cuộc thi âm nhạc Tchaikovsky, xây dựng sự nghiệp biểu diễn và thu âm sâu rộng trên toàn cầu.

Với nền tảng đào tạo gắn liền với truyền thống âm nhạc Ba Lan và quá trình làm việc cùng những tên tuổi lớn như: Leon Fleisher và Leonard Bernstein, nghệ sỹ Kevin Kenner mang đến một cách tiếp cận Chopin vừa chuẩn mực, vừa giàu chiều sâu nội tâm.

Ông còn là một nhà sư phạm có tầm ảnh hưởng tại Trường Âm nhạc Frost, Đại học Miami (Hoa Kỳ). Ông không chỉ truyền dạy kỹ thuật, mà còn mở ra tư duy âm nhạc và tiếp thêm tinh thần nghệ thuật cho thế hệ nghệ sỹ trẻ, trong đó có nghệ sỹ piano Nguyễn Việt Trung.

Nghệ sỹ piano Nguyễn Việt Trung từng giành nhiều giải thưởng tại nhiều cuộc thi quốc tế, trong đó có các giải thưởng liên quan âm nhạc Chopin tại Ba Lan, biểu diễn tại nhiều không gian nghệ thuật lớn ở châu Âu, châu Á và Hoa Kỳ; học Tiến sỹ dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ sỹ Kevin Kenner.

Bên cạnh hai nghệ sỹ chính, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sỹ hòa tấu khách mời nhóm Quintet gồm: Paweł Zalejski (violin I), Tạ Khánh Linh (violin II), Phùng Hoài Thu (viola), Lưu Ly Ly (cello) và Vũ Cẩm Tú (contrabass), góp phần hoàn thiện không gian âm nhạc thính phòng đa chiều./.

Chương trình hòa nhạc đặc biệt giới thiệu hai tài năng piano của Việt Nam Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cùng hai tài năng trẻ Việt Nam Nguyễn Đức Kiên và Lưu Danh Khôi sẽ trình diễn các tác phẩm kinh điển của Chopin và Rimsky-Korsakov.