Khai mạc Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 22

Tối 22/5, tại Quảng trường biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng diễn ra Lễ khai mạc sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 22, năm 2026.

Đây không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa thường niên, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, là sự tiếp nối của hành trình lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.

Đây cũng là dịp để nhìn lại những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần hữu nghị đã được vun đắp bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh Hội An là vùng đất di sản giàu truyền thống văn hóa, từng là thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ XVI-XVII, nơi những cánh buồm rong ruổi từ khắp bốn phương về đây hội tụ. Trong lịch sử ấy, dấu ấn Nhật Bản đã hiện diện vô cùng sâu đậm nơi đất và người Hội An.

Hơn 400 năm trước, những thương nhân Nhật Bản đã vượt biển đến Hội An bằng khát vọng giao thương và kết nối, không chỉ để buôn bán mà còn mang theo văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và tinh thần của dân tộc mình.

Từ đây đã kết nên mối lương duyên lịch sử giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. Những dấu tích của khu phố Nhật, hình ảnh trường tồn của Chùa Cầu đến nay như một biểu tượng đẹp đẽ cho sự giao thoa văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc công trình biểu tượng này hoàn thành trùng tu với sự hợp tác chặt chẽ của các chuyên gia Nhật Bản cách đây 2 năm, cùng với việc Hội An có một “Không gian giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản” giữa lòng phố cổ là minh chứng sống động cho tinh thần trân trọng lịch sử và sự gắn kết bền chặt giữa hai đất nước vẫn luôn được giữ gìn, bảo tồn và phát huy nguyên vẹn.

Bước sang lần thứ 22, sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản không chỉ đơn thuần là hoạt động lễ hội, mà đã trở thành cầu nối để cùng chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau kiến tạo tương lai.

Chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026” sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, thể hiện sự chuẩn bị công phu với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại.

Với sự tham gia của các nghệ sỹ, nghệ nhân Việt Nam và Nhật Bản, chuỗi hoạt động gồm: trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản; tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro; trưng bày sách, ảnh về lịch sử và các hoạt động giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản; trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng… hứa hẹn mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm sinh động, giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa của hai dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết kể từ những năm 1990, Nhật Bản luôn đồng hành trong công tác bảo tồn khu phố cổ Hội An. Trong dự án tu bổ di tích Chùa Cầu - biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, từ năm 2022, Đại học Nữ Showa, Đại học Toyo, Cơ quan Văn hóa Nhật Bản và JICA đã cử chuyên gia sang hỗ trợ công tác tu bổ. Đến tháng 8/2024, dự án đã hoàn thành và được khánh thành.

Theo ông Ito Naoki, trong khuôn khổ sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần này sẽ diễn ra nhiều hoạt động đa dạng như lớp học tiếng Nhật, trải nghiệm thư pháp, cuộc thi cosplay (hóa trang), triển lãm ảnh và gốm sứ.

Từ xa xưa, Hội An đã trở thành trung tâm giao lưu thu hút người người đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện lần này sẽ kế thừa truyền thống của đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn du khách quốc tế, qua đó vun đắp thêm những mối giao lưu, gắn kết mới giữa con người với con người./.

