Nhiều hoạt động tại sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 20

Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 20 sẽ khai mạc tối 2/8 tại sân khấu vườn tượng An Hội, có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản và thành phố Hội An.

Một góc không gian triển lãm "Búp bê Nhật Bản." (Nguồn: Báo Quảng Nam)

Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 2-4/8/2024 tại khu phố cổ và công viên Hội An với nhiều chương trình đặc sắc, hứa hẹn hấp dẫn du khách.

Chương trình khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào tối 2/8 tại sân khấu vườn tượng An Hội có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản như múa rắn Kagura, nhóm nhạc Kolme, Anirock (Nhật Bản); các ca sỹ nổi tiếng Việt Nam như Hiền Thục, Phạm Đình Thái Ngân cùng với các tiết mục truyền thống của Hội An.

Bên cạnh đó, còn có hoạt động “Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro” với đoàn rước trên chiếc Châu Ấn thuyền diễu hành khắp các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An, đua ghe ngang “Hội An - Nhật Bản và du khách,” giao lưu bóng đá giữa thiếu nhi Hội An với Ban huấn luyện Câu lạc bộ Kawasaki Frontale (vô địch J-League 2021), công chiếu vở opera “Công nữ Anio,” trải nghiệm trà đạo Nhật Bản, trải nghiệm vẽ gốm sứ Hizen.

Đặc biệt, trong dịp này, thành phố Hội An sẽ tổ chức khánh thành dự án tu bổ di tích Chùa Cầu.

Đây là di tích kiến trúc mang tính biểu tượng của Hội An và là minh chứng sâu sắc cho sự hiện diện, quá trình giao lưu văn hóa của Nhật Bản tại Hội An đã được triển khai tu bổ một cách khoa học, tỉ mỉ và có sự tham gia hỗ trợ từ phía Nhật Bản.

Năm nay, các chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự góp mặt đông đảo của phía các bạn Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang đến sắc màu giao lưu văn hóa đậm nét.

Các hoạt động trải nghiệm cũng rất phong phú, mang dấu ấn văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh của Hội An, Việt Nam và Nhật Bản đồng thời củng cố mối quan hệ lâu bền giữa hai bên.

Những ngày qua, triển lãm “Búp bê Nhật Bản” và “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e” được thành phố Hội An phối hợp với Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức thu hút khá đông du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Đây cũng là hoạt động mở đầu trong chương trình sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 20 tại Hội An.

Triển lãm “Búp bê Nhật Bản” được tổ chức tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản (số 06 Nguyễn Thị Minh Khai) với 29 tác phẩm búp bê truyền thống, nét văn hóa đặc biệt của xứ Phù Tang.

Qua nhiều công đoạn khác nhau, cùng sự khéo léo, tỉ mẩn, các nghệ nhân đã thổi hồn vào tác phẩm để tạo nên vẻ đẹp riêng cho mỗi búp bê.

Bên cạnh đó, triển lãm chủ đề “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e” diễn ra tại nhà số 39 đường Nguyễn Thái Học.

Từ các chất liệu mỹ thuật quen thuộc của Việt Nam như giấy dó, sơn mài, lụa, dựa trên cảm hứng từ dòng tranh gỗ nổi tiếng của Nhật Bản, các nghệ sỹ trẻ của Việt Nam đã mang đến những sáng tác độc đáo, mang hơi thở của thời đại.

Hiện nay, Hội An đã tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian cho nên sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản cũng là dịp để Hội An giới thiệu những nét đặc trưng đó.

Trong 6 tháng năm 2024, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tại Quảng Nam là khoảng 4,6 triệu người, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, khách du lịch đến từ nước ngoài hơn 3,1 triệu lượt, tăng 28% và khách nội địa khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch của địa phương trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 3.870 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và thu nhập xã hội từ du lịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng./.

