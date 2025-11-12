Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản: Nâng tầm Hội An như một điểm đến văn hóa, du lịch sống động

Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21 năm 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28/12/2025 tại khu vực phố cổ Hội An (Đà Nẵng)

Theo kế hoạch tổ chức vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành, Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh Đà Nẵng-Hội An như một điểm đến văn hóa, lịch sử, du lịch sống động.

Sự kiện nhằm lan tỏa nét đẹp văn hóa của đô thị cổ Hội An đến du khách trong nước và quốc tế; thắt chặt tình hữu nghị, tôn vinh sự hợp tác lâu bền giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Đây cũng là dịp đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa… với các địa phương của Nhật Bản. Xây dựng các hoạt động trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách, góp phần quảng bá, phát triển du lịch đô thị cổ Hội An nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung.

Cụ thể, trong ba ngày diễn ra sự kiện sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ khai mạc hoành tráng với chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam-Nhật Bản; hoạt động rước kiệu truyền thống Nhật Bản Futondaiko; tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro; trình diễn thư pháp, trà đạo Sakai; giao lưu nghệ thuật đường phố; Cuộc thi Cosplay.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động trưng bày hình ảnh giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản; giao lưu nghệ thuật Bonsai Việt-Nhật; không gian trải nghiệm văn hóa Việt-Nhật; các gian hàng xúc tiến du lịch, thông tin quảng bá, giao lưu ẩm thực, bày bán các sản phẩm, phụ kiện, truyện tranh Nhật Bản; tham quan trải nghiệm "Gốm sứ Hizen - Hoa văn kể chuyện"; tham quan "Dấu xưa Nhật Bản"...

Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21 hướng đến mục tiêu không chỉ tạo nên một lễ hội văn hóa-du lịch đặc sắc mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Người dân tham quan, tìm hiểu tại Khu trưng bày sách, ảnh về hoạt động giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản diễn ra lần đầu vào năm 2003, đến nay đã qua 20 lần tổ chức. Qua mỗi kỳ tổ chức, các chương trình ngày càng được đầu tư công phu, mang đậm bản sắc truyền thống và hiện đại. Nhiều hoạt động đã trở thành dấu ấn riêng và là sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương.

Cách đây hơn 400 năm, với chính sách ngoại giao thoáng mở và thúc đẩy hoạt động ngoại thương của chính quyền Việt Nam và Nhật Bản đương thời, các thương gia Nhật Bản đã vượt qua nghìn trùng biển khơi để đến Hội An buôn bán, được cho phép tạo lập một khu phố riêng để cư trú, giao thương.

Sự hiện diện của những thương nhân Nhật Bản đã góp phần quan trọng tạo nên sự hưng thịnh, sầm uất của đô thị-thương cảng mậu dịch quốc tế Hội An. Dấu ấn và tiền đề của mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa Hội An-Nhật Bản trong quá khứ đã góp phần tạo mạch nguồn và dòng chảy cho quan hệ hữu nghị Hội An-Nhật Bản trong thời đại mới.

Từ duyên mối giao lưu sâu đậm trong quá khứ, những thập niên gần đây, nhất từ sau hội thảo quốc tế về Đô thị cổ Hội An năm 1990 đến nay, nhiều cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu khoa học và những người bạn tri kỷ Nhật Bản đã đến với Hội An để hợp tác nghiên cứu khoa học về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa và bảo vệ môi trường; đầu tư phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực,… đã mang đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Đặc biệt, vào năm 2017, “Không gian Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản” đã được khai trương, cùng với phiên bản Châu Ấn Thuyền - do tỉnh Nagasaki trao tặng được trưng bày tại không gian Phố xưa Nhật Bản ở Khu phố cổ Hội An.

Năm 2024, Viện Văn hóa Quốc tế, trường Đại học Nữ Chiêu Hòa tặng mô hình Chùa Cầu cho Bảo tàng Hội An, cùng đó Việt Nam tổ chức khánh thành công trình “đại trùng tu” Chùa Cầu.

Nghệ nhân Nhật Bản hướng dẫn các bước pha chế Trà đạo tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Đây là những minh chứng cho mối giao lưu hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản sâu đậm kéo dài từ quá khứ cho đến ngày hôm nay và sẽ mãi bền chặt trong tương lai.

Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, cách thành phố Đà Nẵng 30km, đô thị cổ Hội An là điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn du khách trong nước cũng như quốc tế trong nhiều năm qua.

Được hình thành và phát triển từ thế kỷ 16, Hội An từng là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực.

Giai đoạn từ thế kỷ 16, đây là nơi tập trung hàng hóa của các thương nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha…

Chính vì vậy, những công trình kiến trúc và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An được hội tụ từ nhiều nền văn hóa Đông-Tây.

Đô thị cổ Hội An nổi tiếng với lối kiến trúc điển hình về thương cảng truyền thống của khu vực Đông Nam Á và đến nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999 và nhiều lần được các tổ chức, tạp chí danh tiếng khác trên thế giới bình chọn là điểm đến đô thị hàng đầu về văn hóa ở châu Á, top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, tốp điểm đến phổ biến nhất thế giới./.

