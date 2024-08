Nghệ thuật dân gian đặc sắc tại giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 20

Chương trình diễn ra xuyên suốt từ 2-4/8/2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc của văn hóa Hội An và Nhật Bản nhằm bảo tồn và phát triển nền nghệ thuật dân gian đặc sắc của mỗi nơi.

Tiết mục giao lưu văn nghệ tại đêm khai mạc. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Tối 2/8, tại Vườn Tượng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 20, năm 2024.

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng; Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng hàng trăm du khách trong và ngoài nước.

Chương trình giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 20 diễn ra xuyên suốt từ 2-4/8/2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc của văn hóa Hội An và Nhật Bản nhằm bảo tồn và phát triển nền nghệ thuật dân gian đặc sắc của mỗi nơi như đua ghe ngang Hội An, Nhật Bản và du khách; lễ dâng hương các di tích lăng mộ các thương nhân Nhật Bản ở Hội An; hướng dẫn viết thư pháp Nhật Bản; trải nghiệm nghệ thuật Trà đạo Nhật Bản; tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro; trò chơi đẩy gậy, nhảy bao bố; tiếp nhận mô hình Chùa Cầu từ Viện Văn hóa Quốc tế, Đại học Nữ Chiêu Hòa; giao lưu bóng chày, boxing và đấu vật biểu diễn; lễ khánh thành dự án tu bổ di tích Chùa Cầu; giao lưu nghệ thuật Nhật Bản-iệt Nam…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An khẳng định sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần này, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần thứ 20 thành phố Hội An và các đối tác Nhật Bản phối hợp tổ chức với sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức và doanh nghiệp từ Nhật Bản và Việt Nam.

Qua mỗi kỳ tổ chức, các chương trình ngày càng được đầu tư công phu, mang đậm bản sắc truyền thống và hiện đại do các nghệ nhân, nghệ sỹ, ca sỹ của Việt Nam và Nhật Bản cùng hợp tác triển khai.

Ngay sau lễ khai mạc, những tiết mục văn nghệ tiêu biểu, đặc trưng của văn hóa dân gian Việt Nam và Nhật Bản đã được các nghệ sỹ trình diễn hết sức công phu, nghệ thuật, làm mãn nhãn người xem./.

