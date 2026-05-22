World Cup 2026: Đội tuyển Anh chọn thành phố của nhạc jazz làm căn cứ địa

Theo phóng viên TTXVN tại London, Kansas - thành phố của nhạc jazz và những đài phun nước đã được đội tuyển Anh chọn làm căn cứ địa tại World Cup 2026.

Lý do thực ra không có gì bí ẩn. Kansas nằm đúng giữa bản đồ nước Mỹ. Từ vị trí trung tâm ấy, các cầu thủ Anh có thể bay đến Dallas gặp Croatia ngày 17/6, sang vùng Boston đấu với Ghana ngày 23/6, rồi đáp xuống New Jersey chạm trán Panama ngày 27/6, không có chuyến nào phải vắt kiệt sức vượt từ bờ Đông sang bờ Tây.

Thế nhưng trước khi bóng lăn, đội tuyển Anh đã "thua" Argentina một bàn. Cũng tại Kansas, Argentina đã nhanh tay chọn Compass Minerals National Performance Center - được cho là một trong những trung tâm tập luyện tốt nhất nước Mỹ, nếu không muốn nói là của cả thế giới.

David Beckham từng ghé thăm và xếp hạng trung tâm này vào Top 3 toàn cầu. Bên trong là cả một thế giới khác: buồng oxy cao áp, bể bơi tích hợp máy chạy bộ dưới nước, camera phân tích từng bước chạy của cầu thủ, phòng thư giãn với ghế không trọng lực...

Đội tuyển Anh có kế hoạch mượn thêm một số trang thiết bị từ Compass Minerals, nhưng rõ ràng không thể so sánh với những gì Argentina có trong tay.

Dù vậy, đội tiền trạm của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) không hề tỏ ra thất vọng. Họ nói đã "phải lòng" thành phố này ngay từ lần đầu đặt chân đến.

Nơi nghỉ ngơi mà FA đặt cho toàn đội là The Inn at Meadowbrook - một khách sạn nhỏ 54 phòng, ấm cúng và riêng tư, tọa lạc giữa công viên xanh mướt với hồ nước lấp lánh.

Điều thú vị là trang web của khách sạn tự hào giới thiệu thiết kế của mình mang phong cách "English Cottage", kiến trúc thôn dã đặc trưng của nước Anh xuất hiện giữa lòng bang Missouri.

Quán càphê và nhà hàng trong khách sạn sẽ phục vụ riêng cho các cầu thủ trong suốt thời gian thi đấu. Một số cư dân địa phương tỏ ra không mấy vui vẻ trước hàng rào an ninh dựng lên quanh khu vực, nhất là khi hầu như không ai ở đây biết các cầu thủ Anh là ai.

Song điều đó cũng có mặt tích cực: các cầu thủ hoàn toàn có thể thả bộ dọc những con phố xanh rợp bóng cây mà chẳng ai nhìn ra.

Kansas không phải là đô thị ồn ào. Người ta gọi nó là "Paris của vùng đồng bằng," cái tên gắn liền với di sản nhạc jazz phong phú và lối sống phóng khoáng. Thành phố yên tĩnh, cây xanh phủ bóng, và tương truyền có nhiều đài phun nước hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới, chỉ sau Rome.

Kansas về đêm ít náo nhiệt hơn các đô thị lớn, nhưng đó có lẽ chính là lý do vì sao không chỉ Anh, mà Argentina, Hà Lan, Algeria cũng cùng chọn Kansas làm chốn dừng chân. Ai cũng muốn một nơi để tập trung, để ngủ đủ giấc, để lặng lại trước những trận đấu lớn nhất trong đời cầu thủ.

Trước khi đến đây, đội tuyển Anh sẽ ghé Florida khởi động với hai trận giao hữu: gặp New Zealand ngày 6/6 và Costa Rica ngày 10/6. Sau đó, hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ hai - sau 60 năm kể từ Wembley 1966 - sẽ chính thức bắt đầu.

Lần này, câu chuyện bắt đầu từ một thành phố mà nhiều người hâm mộ Anh vừa mới biết tên./.

