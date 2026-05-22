HLV Thomas Tuchel chính thức chốt danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã gây bất ngờ khi không điền tên hàng loạt ngôi sao vào danh sách đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Cole Palmer và Phil Foden, những cái tên từng được xem là tương lai của bóng đá Anh nhưng đã không có cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Harry Maguire cũng không có trong danh sách bất chấp việc cầu thủ này thi đấu ổn định, chắc chắn và nhiều lần cứu Manchester United ở các trận cầu lớn.

Trong giai đoạn khó khăn nhất của MU, Maguire một lần nữa cho thấy khả năng chịu áp lực đáng kinh ngạc, điều từng giúp anh trở thành thủ lĩnh của tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate.

Trent Alexander-Arnold, hậu vệ đang thuộc biên chế Real Madrid cũng không có trong kế hoạch của Thomas Tuchel.

Jordan Henderson, tiền vệ năm nay đã bước sang tuổi 36 vẫn được huấn luyện viên Tuchel đặt niềm tin trên hành trình tại World Cup 2026.

Cùng với Jordan Henderson, những cái tên đáng chú ý khác như Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice hay Jude Bellingham đều có tên trong danh sách.

Ngoài ra, Ivan Toney, tiền đạo đang chơi bóng tại Saudi Arabia cũng sẽ là một phần trong kế hoạch chinh phục World Cup của tuyển Anh.

Danh sách đội tuyển Anh dự World Cup 2026 Thủ môn: Pickford, Trafford, Henderson. Hậu vệ: James, Spence, Quansah, O’Reilly, Burn, Guehi, Livramento, Stones, Burn. Tiền vệ: Henderson, Mainoo, Anderson, Rice, Rogers, Eze, Bellingham. Tiền đạo: Kane, Saka, Rashford, Madueke, Gordon, Watkins, Toney.

