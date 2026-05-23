Các nhà khoa học Israel phát triển phương pháp điều trị dị ứng đậu phộng

Các nhà khoa học Israel cho biết đã phát triển thành công một phương pháp điều trị mới đối với chứng dị ứng đậu phộng, mở ra triển vọng giảm đáng kể nguy cơ phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở trẻ em bị dị ứng nặng với loại thực phẩm này.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, nghiên cứu do Trung tâm Y tế Sheba thực hiện đã tạo ra một loại “đậu phộng an toàn” bằng cách thay đổi cấu trúc protein trong đậu phộng, khiến hệ miễn dịch không còn nhận diện chúng như một mối đe dọa nguy hiểm.

Phương pháp điều trị được thử nghiệm trên nhóm trẻ em bị dị ứng đậu phộng nghiêm trọng thông qua các loại bánh quy đặc biệt mang tên “Mona Cookies”, đặt theo tên trưởng nhóm nghiên cứu là Giáo sư Mona Kidon.

Theo kết quả được truyền thông công bố, sau khi hoàn thành chương trình điều trị, có tới 28 trong tổng số 32 trẻ tham gia thử nghiệm sau đó đã có thể ăn lượng nhỏ đậu phộng mà không xuất hiện các phản ứng dị ứng nguy hiểm.

Trong quá trình nghiên cứu, các trẻ được yêu cầu ăn 2 chiếc bánh mỗi ngày trong khoảng 9 tháng.

Giáo sư Mona Kidon - Giám đốc Chương trình nghiên cứu dị ứng thực phẩm tại Trung tâm Y tế Sheba - cho biết nhóm nghiên cứu đã áp dụng cách tiếp cận khác với liệu pháp miễn dịch truyền thống.

Thay vì tìm cách buộc hệ miễn dịch thích nghi dần với đậu phộng, nhóm nghiên cứu lựa chọn phương án “thay đổi chính hạt đậu phộng.”

Để thực hiện điều này, các nhà khoa học đã hợp tác với Volcani Institute - một trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc gia của Israel - để phát triển giống đậu phộng biến đổi đặc biệt. Protein trong đậu phộng được “mở cấu trúc”, khiến các tế bào miễn dịch không còn phản ứng mạnh như trước.

Giáo sư Kidon giải thích dị ứng thực chất là một quyết định sai lầm của hệ miễn dịch, khi cơ thể nhầm tưởng các protein trong sữa, trứng hoặc đậu phộng là những tác nhân nguy hiểm. Bà Kidon nhấn mạnh: “Chúng tôi thay đổi hạt đậu phộng chứ không thay đổi bệnh nhân.”

Theo kết quả thử nghiệm, không có trẻ nào gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng trong quá trình điều trị và chỉ có 4 trường hợp xuất hiện các phản ứng nhẹ.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ mở rộng thử nghiệm sang các nghiên cứu đối chứng giả dược quy mô lớn hơn với sự tham gia của hàng trăm trẻ em nhằm đánh giá hiệu quả và độ an toàn của phương pháp này.

Các chuyên gia cho biết dị ứng đậu phộng tại Israel thấp hơn đáng kể so với một số nước. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nguyên nhân có thể do trẻ em Israel tiếp xúc sớm hơn với các sản phẩm từ đậu phộng, đặc biệt là loại bánh snack nổi tiếng Bamba.

Các nhà khoa học nhấn mạnh phương pháp điều trị nói trên đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi. Các kết quả ban đầu cho thấy phương pháp này có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ sốc phản vệ do vô tình tiếp xúc với đậu phộng đối với nhiều bệnh nhân dị ứng nghiêm trọng trong tương lai./.

