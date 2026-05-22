Hà Nội chủ động ứng phó nguy cơ dịch bệnh do virus Ebola xâm nhập

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh do virus Ebola xâm nhập và lây lan trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại công văn số 4612/SYT-NVY ngày 21/5 về việc tăng cường giám sát và phòng, chống bệnh do virus Ebola, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội chủ động cập nhật, theo dõi sát thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ để giám sát chặt chẽ sức khỏe của hành khách nhập cảnh, quá cảnh, đặc biệt là hành khách, chuyến bay đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài để phát hiện sớm người mắc, nghi mắc bệnh nhằm kịp thời cách ly, xử lý ngay tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thu thập thông tin hành khách đi cùng chuyến bay với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để phục vụ các hoạt động truy vết, giám sát sức khỏe khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhập cảnh vào Hà Nội; chủ động tổ chức tập huấn cho nhân viên làm công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu về các biện pháp phòng, chống và sử dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân

.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông để kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh, các dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng, chống dịch; nâng cao nhận thức của người dân, tránh tâm lý hoang mang và chủ động thực hiện các khuyến cáo phòng, chống dịch của ngành Y tế.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã chỉ đạo Trạm Y tế tăng cường công tác giám sát dịch nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn; phối hợp thực hiện các hoạt động điều tra, truy vết, giám sát sức khỏe đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ (đi từ vùng dịch, nguy cơ tiếp xúc với máu, dịch tiết người bị bệnh).

Khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ trên địa bàn, các Trạm Y tế cần thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để phối hợp tổ chức cách ly, khoanh vùng điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh và tử vong.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng các loại hóa chất khử khuẩn, vật tư, thiết bị phục vụ công tác đáp ứng phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ.”

Đối với các bệnh viện trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn thành phố, Sở Y tế Hà Nội đề nghị chủ động rà soát và chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, các loại thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho hoạt động chẩn đoán, điều trị để sẵn sàng ứng phó trong tình huống có ca bệnh; sẵn sàng thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm cho bệnh nhân và người chăm sóc người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh...

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo và Uganda hiện đang ghi nhận đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola diễn biến phức tạp, do chủng virus Bundibugyo (BDBV) gây ra, với số ca mắc và tử vong cao.

Từ ngày 24/4 đến 19/5/2026, hai quốc gia này ghi nhận hơn 500 trường hợp nghi mắc bệnh, trong đó có 130 ca tử vong.

Ngày 16/5/2026, WHO công bố đây là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu (PHEIC) theo Điều lệ Y tế quốc tế (IHR-2005).

Bệnh do virus Ebola là bệnh truyền nhiễm nhóm A, thời gian ủ bệnh dao động từ 2-21 ngày, lây truyền từ động vật (dơi ăn quả) sang người và lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu và các loại dịch tiết của người mắc bệnh hoặc qua bề mặt nhiễm virus gây bệnh.

Bệnh có khả năng lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh đối với chủng virus này./.

Việt Nam tăng cường giám sát, sẵn sàng xét nghiệm bệnh do virus Ebola Nguy cơ dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam từ Congo và Uganda là thấp, tuy nhiên không loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua hành khách nhập cảnh trở về từ các nước có dịch.