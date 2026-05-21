Bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ thống thú y nhân đạo, kiểm soát bệnh dại

Nhằm đảm bảo phòng chống bệnh dại trên địa bàn Hà Nội, ngày 21/5, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với Tổ chức Soi Dog Foundation và Doanh nghiệp xã hội SBCC Vietnam, đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn Chuyên môn về Tiêu chuẩn Quốc tế trong Trợ tử nhân đạo cho chó và mèo” - sự kiện đầu tiên thuộc loại hình này tại Việt Nam trong hệ thống thú y công cộng. Hội nghị thu hút hơn đông đảo cán bộ, nhân viên thú y và đại diện một số phòng khám và điều trị chó mèo đến từ 14 phường thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sự kiện trên nằm trong khuôn khổ Dự án “Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại một số phường trên địa bàn thành phố Hà Nội” được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 24/7/2025, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược: Đóng góp vào thực hiện mục tiêu quốc gia không còn ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030; hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho các hộ kinh doanh và giết mổ chó mèo; từng bước nâng cao tiêu chuẩn phúc lợi động vật phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ngô Đình Loát - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, nhấn mạnh đây không đơn thuần là một quy trình kỹ thuật, mà là việc thực thi trách nhiệm công vụ khi cần thiết. “Khi đội ngũ cán bộ cơ sở được trang bị đầy đủ kiến thức và công cụ để xử lý động vật một cách nhân đạo, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có cơ sở vững chắc để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và từng bước đưa công tác quản lý tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế,” ông Loát nói.

Ông Faizan Jalil - Quản lý Cao cấp, Tổ chức Soi Dog Foundation.

Về phía quốc tế, ông Faizan Jalil - Quản lý Cao cấp, Tổ chức Soi Dog Foundation, cho biết trợ tử nhân đạo là tiêu chuẩn tối thiểu mà bất kỳ hệ thống thú y có trách nhiệm nào cũng cần hướng tới.

Kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia Đông Nam Á cho thấy khi lực lượng thú y cơ sở được đào tạo bài bản về phúc lợi động vật, năng lực kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dại, được nâng cao rõ rệt. "Tại Việt Nam, chương trình tập huấn hôm nay ở Hà Nội là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam đang sẵn sàng thay đổi, và Soi Dog Foundation tự hào được đồng hành trong hành trình đó,” Quản lý Cao cấp, Tổ chức Soi Dog Foundation chia sẻ.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội SBCC Vietnam, cho rằng thay đổi hành vi bền vững không bắt đầu từ quy định, mà bắt đầu từ nhận thức và động lực bên trong của người thực thi. Vì vậy, hội nghị không chỉ trang bị kỹ thuật mà còn xây dựng nền tảng để cán bộ thú y cơ sở hiểu sâu về trách nhiệm và khoa học đằng sau mỗi quy trình, đồng thời được bảo vệ về sức khỏe tâm thần trong quá trình thực hành. "Đây chính là cơ chế then chốt mà truyền thông thay đổi hành vi hướng tới,” bà Duyên nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh tại sự kiện.

Tham dự buổi tập huấn, bà Trần Thị Nguyệt, cán bộ thú y phường Hà Đông, cho biết quy trình khoa học và nhân đạo này giúp các cán bộ thú y chủ động xử lý các tình huống thực tế một cách chính xác và tự tin hơn.

“Việc chương trình đặt vấn đề sức khỏe tâm lý của người thực hành vào trung tâm nội dung là một cách tiếp cận nhân văn thiết yếu, giúp chúng tôi duy trì được động lực và sự bền vững lâu dài trong công tác,” bà Nguyệt nói.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, các đơn vị tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp để hỗ trợ từng cán bộ thú y các phường thí điểm chương trình ở Hà Nội xây dựng Quy trình Thực hành Chuẩn (SOP) nội bộ; theo dõi, đánh giá việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn địa bàn; nghiên cứu đề xuất khung pháp lý cụ thể cho trợ tử nhân đạo trong bối cảnh quản lý thú y đô thị tại Việt Nam.

Với tinh thần đó, theo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, mô hình thí điểm tại 14 phường ở Hà Nội kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu tham chiếu cho các đô thị khác trên cả nước trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn phúc lợi động vật và kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người./.

Cảnh báo liên tiếp nhiều trẻ bị chó cắn phải nhập viện rất nguy hiểm Bệnh nhi 14 tuổi ở Thái Nguyên, bị chó nhà cắn vào gót chân cách đây 6 tháng nhưng không được tiêm vaccine phòng dại, mà chỉ điều trị bằng phương pháp dân gian, hiện nguy cơ tử vong cao.