Cách tính lương, phụ cấp cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học từ 7/7

Từ ngày 7/7, lương cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học sẽ tăng kép: tăng lương cơ bản và phụ cấp. Nhân viên trường học lần đầu tiên có phụ cấp với mức 20%, phụ cấp của giáo viên từ 25% đến 80%.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học từ mầm non đến đại học sẽ chính thức được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 7/7/2026, theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có việc tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP tăng lương cơ sở lên mức 2.530.000 đồng (tương ứng tăng khoảng 8% so với mức 2,34 triệu đồng cũ), bắt đầu từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, từ ngày 7/7, lương cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học sẽ tăng kép: tăng lương cơ bản và phụ cấp theo lương.

(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

