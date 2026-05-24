Gặp gỡ chủ nhân huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương

Với 125 điểm, em Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, đã xuất sắc xếp thứ 3 trong số các thí sinh đoàn Việt Nam và vinh dự giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương (APIO) năm 2026.

Hành trình từ tư duy Toán học đến bản lĩnh vượt qua áp lực phòng thi

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương năm 2026 diễn ra từ ngày 9-10/5 theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 học sinh xuất sắc tham gia dự thi tại điểm cầu Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại đây, các thí sinh phải làm bài cá nhân trên máy tính trong thời gian 5 giờ liên tục. Đề thi năm nay gồm 3 bài toán thuật toán có tính sáng tạo cao, đòi hỏi người chơi phải có tư duy logic sắc bén và khả năng xử lý vấn đề cực kỳ linh hoạt.

Nhớ lại những giờ phút căng thẳng ấy, em Thái Văn Gia Kiên chia sẻ: “5 giờ làm bài thực sự rất áp lực và hồi hộp. Đề thi năm nay khá khó, yêu cầu nhiều cách tiếp cận mới lạ. Khi nhận thông báo giành huy chương Bạc và xếp thứ 3 toàn đoàn Việt Nam, em vô cùng hạnh phúc vì đây là kết quả vượt ngoài mong đợi của bản thân.”

Thành công của Gia Kiên không phải là sự tình cờ mà là quả ngọt của một hành trình dài bền bỉ bén duyên với Toán- Tin. Ngay từ năm học lớp 4, Kiên đã được bố mẹ tạo điều kiện tiếp cận với máy tính. Từ những bài lập trình đơn giản ban đầu, cậu học trò nhỏ đã dần bị cuốn hút bởi thế giới của những thuật toán.

Kiên tâm sự thời điểm đó, môn Tin học chưa thực sự phổ biến trong trường học như bây giờ nhưng càng đào sâu nghiên cứu, em càng thấy mê. Chính nền tảng vững chắc từ môn Toán đã trở thành bệ phóng giúp em tiếp cận tư duy Tin học một cách thuận lợi và tự nhiên.

Sinh ra trong một gia đình công chức tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), Gia Kiên may mắn nhận được sự quan tâm, định hướng rất lớn từ gia đình. Có bố từng công tác trong ngành giáo dục, em luôn được định hướng và tạo môi trường học tập tốt nhất để thử sức ở các sân chơi trí tuệ.

Dù sở hữu thế mạnh ở cả hai môn Toán và Tin học nhưng sau khi thi đỗ vào lớp Toán 1 của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, Gia Kiên đã quyết định chọn Tin học chuyên sâu làm hướng đi lâu dài.

Ngay từ năm lớp 10, em đã bứt phá để ghi tên vào đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tuy nhiên, ở lần đầu thử sức tại sân chơi lớn, áp lực tâm lý đã khiến Kiên chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Đến năm lớp 11, em giành giải Ba quốc gia nhưng bản thân vẫn còn nhiều tiếc nuối.

Bước vào năm lớp 12, với sự tự tin được tích lũy sau nhiều lần cọ xát, Gia Kiên đặt mục tiêu lọt vào Top 32 học sinh có điểm số cao nhất toàn quốc.

Nam sinh Hà Tĩnh đã có màn bứt phá ngoạn mục khi xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học với số điểm xếp thứ 4 cả nước, chính thức bước vào vòng 2 để chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026.

Quá trình tập huấn dài ngày tại Hà Nội mang lại cho Kiên nhiều trải nghiệm quý báu khi được học hỏi từ các giáo sư đầu ngành và cọ xát cùng những bạn học xuất sắc nhất cả nước. Dù phải đối mặt với khối lượng kiến thức khổng lồ và cường độ ôn luyện cao, Kiên luôn giữ vững tinh thần lạc quan nhờ sự động viên từ gia đình và các thầy cô giáo.

Thái Văn Gia Kiên cùng thầy giáo bồi dưỡng đội tuyển Tin học. Sự đồng hành, định hướng và truyền lửa của các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là bệ phóng vững chắc giúp em vượt qua áp lực để tỏa sáng tại sân chơi trí tuệ tầm khu vực. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Nhận xét về học trò của mình, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Duy Dũng, Tổ trưởng Tổ Lý-Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “Gắn bó với Gia Kiên từ những ngày đầu, tôi thấy em là một học sinh có tố chất đặc biệt xuất sắc ở tư duy logic và khả năng tự học. Em luôn bền bỉ, nghiêm túc và có tinh thần cầu tiến cao. Điều đáng quý là dù đạt nhiều thành tích lớn nhưng Kiên vẫn rất khiêm tốn, luôn chủ động tìm tòi cái mới. Tấm huy chương Bạc châu Á-Thái Bình Dương hôm nay là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của em."

Triết lý phát triển toàn diện và khát vọng vươn ra biển lớn

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập, Thái Văn Gia Kiên còn được gia đình định hướng phát triển theo hướng toàn diện, chú trọng sự cân bằng giữa tri thức, thể chất và kỹ năng cá nhân. Đây cũng là nền tảng cốt lõi giúp nam sinh duy trì được sự bền bỉ, dẻo dai trong suốt quá trình theo đuổi các kỳ thi học sinh giỏi ở cường độ cao.

Bên cạnh việc học văn hóa, Gia Kiên luôn duy trì thói quen tham gia nhiều hoạt động thể thao như, karate, bơi lội, bóng đá và đặc biệt là cờ vua. Từ nhỏ, em đã được gia đình khuyến khích rèn luyện thể lực như một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình trưởng thành.

Năm lớp 5, Gia Kiên từng giành giải Nhất cờ vua cấp tỉnh. Nam sinh chia sẻ, các hoạt động thể thao không chỉ giúp em rèn luyện tư duy logic sắc bén mà còn tạo ra khả năng tập trung cao độ, tính kỷ luật thép và sự ổn định tâm lý vững vàng trước mọi áp lực học tập.

Ngoài thể thao, nam sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh còn có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Theo gia đình, việc duy trì các sở thích cá nhân này giúp Gia Kiên tránh được tình trạng áp lực kéo dài, đồng thời hình thành khả năng tự điều chỉnh cảm xúc rất tốt.

Niềm vui của Thái Văn Gia Kiên bên giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 và các bạn cùng lớp. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Ông Thái Anh Tuấn, bố của Gia Kiên, cho biết gia đình không đặt mục tiêu ép buộc con phải tập trung cực đoan vào thành tích học tập mà luôn hướng con đến sự phát triển hài hòa về bốn yếu tố: đức, trí, thể, mỹ. Vì vậy, ngoài việc học, Gia Kiên luôn được tạo điều kiện tối đa để tham gia thể thao, các hoạt động tập thể và câu lạc bộ trong trường nhằm tăng cường khả năng giao tiếp, sự thích nghi và kỹ năng làm việc nhóm.

Cũng theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ nhỏ, Gia Kiên đã được định hướng phát triển dựa trên chính năng lực và sở thích cá nhân chứ không bị áp đặt theo bất kỳ một khuôn mẫu cố định nào. Trong suốt quá trình học tập, em luôn là người chủ động tìm kiếm, tham khảo thông tin từ thầy cô, bạn bè và các anh chị đi trước để tự lựa chọn hướng đi phù hợp nhất cho bản thân.

Tiết lộ về những dự định trong tương lai, Gia Kiên cho biết sau khi hoàn thành chương trình Trung học phổ thông, em sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị thật tốt về mọi mặt trước khi chính thức lên đường nhập học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Singapore.

Môi trường quốc tế năng động và hiện đại này hứa hẹn sẽ là nơi giúp chàng trai đất học Hà Tĩnh tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ./.

